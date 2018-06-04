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Apple презентує новий потужний ноутбук MacBook Pro на WWDC 2018

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Apple презентує новий потужний ноутбук MacBook Pro на WWDC 2018
Apple презентує новий потужний ноутбук MacBook Pro на WWDC 2018 / Фото з вільних джерел

Щорічний захід WWDC 2018 відбудеться вже сьогодні, 4 червня, ввечері. За наявною інформацією, Apple планує оновити не лише програмне забезпечення. Окрім безлічі оновлень, які пов'язані із екосистемою та операційними системами, очікується також анонс нового лептопу MacBook Pro. Новинка обіцяє здивувати не лише користувачів, але й розробників.

Про це повідомляє Geekbench.

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Судячи з інформації, опублікованої на сайті Geekbench, нова модель стане найпотужнішою в лінійці MacBook за всю історію її існування. Якщо раніше ноутбуки Apple могли похвалитися максимум чотирма ядрами, то новинка обзаведеться 6-ядерним Intel Core i7-8750H. Базова частота цього процесора становить 2,21 ГГц, а в режимі підвищеної продуктивності – 4,1 ГГц. У одноядерному тесті ноутбук набрав 4902 бали, а в багатоядерному відразу 22316 балів, що набагато вище результатів попередніх версій MacBook Pro. Також новинка отримає 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4.

Характеристики нового MacBook Pro
Характеристики нового MacBook Pro 

Незважаючи на відсутність офіційних анонсів, від Apple чекають і безліч інших оновлень. З чуток, Apple повинна представити macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 і watchOS 5. На даний момент інформації про нововведення в iOS 12 трохи, а від macOS 10.14 користувачі чекають темну тему оформлення, якої не вистачало попереднім версіям.

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Крім того, судячи з інсайдерської інформації від iOS-програміста Стіва Трутон-Сміта, в Apple App Store з'являться відео-презентації.

Теги: Новини США Ґаджети Техно Apple ноутбук
Джерело: 24 Канал
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