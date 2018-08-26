Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ

Україна відзначила 27 річницю незалежності. Держава неможлива без ефективної національної економіки, саме вона забезпечує незалежність. За ці роки наші підприємці внесли свій вклад в розвиток країни: з’являються нові підприємства, нові види бізнесу, випускаються нові товари.

Виявляється, що Україна може обійтися без імпорту. В 2013 році блогерка Юлія Савостіна провела експеримент: протягом року використовувала виключно українські товари – одяг, взуття, косметику, продукти харчування. А після цього ще й 2 книги-довідники написала про якісні бренди, які розміщені в різних куточках країни.

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Зараз з’явилось безліч фестивалів, ярмарок, виставок, які допомагають малому і середньому бізнесу розвиватись. І окрім забезпечення нас всім необхідним, українські бізнесмени починають підкорювати світ. Не зважаючи на те, що останні роки Україну сприймали більше як постачальника сировини, і навіть "таврували" нас як "сировинний придаток для розвинених економік", ми впевнено завойовуємо позиції на зовнішніх ринках товарів та послуг.

Нас перестають асоціювати лише з металом, зерном та олією, ми завойовуємо позиції в предметному дизайні, в ІТ, в креативних послугах, на кшталт "продакшн фільмів та кліпів", наприклад Українська компанія Gloria FX, три роки тому здобула нагороду MTV Video Music Awards за роботу над кліпом для гурту Coldplay.

В 2014 найкращим стартапом Європи визнали український стартап Petcube – пристрій, що дозволяє через мобільний додаток дистанційно стежити, розмовляти і грати у лазерні ігри із домашнім улюбленцем.

27-річний українець Олександр Косован створив софт для очищення комп’ютеру від зайвих файлів CleanMyMac. Мільйони користувачів і те, що навіть Facebook купив офіційну ліцензію цієї програми для тисяч своїх співробітників допомогли Олександру створити власний венчурний фонд і допомагати іншим стартапам.



Олександр Косован створив софт для очищення комп’ютеру від зайвих файлів

Галузь ІТ бурхливо розвивається, Україна входить до 20-ки найбільших експортерів ІТ-послуг в світі, і буквально за 8 років об’єми експорту виросли з 300 тисяч доларів до трьох з половиною мільярдів доларів. Ми перші в світі з експорту соняшникової олії, в п’ятірці світових експортерів меду. Половина європейців взимку катається на лижах українського виробництва, і ми навіть експортуємо в Канаду хокейні ключки.

Окремо просто зобов’язана сказати про наших аграріїв. Вони забезпечують не тільки наші столи якісною та смачною продукцією, а і відомі по всьому світі. Окрім звиклого вже для нас експорту зерна, олії, курятини, яєць, яблук, зростають інші категорії аграрного сектору.

Фірма з Херсону експортує томатну пасту в Європу і в Японію, в десятки разів зростає експорт кісточкових фруктів – вишень та черешень, збільшуються наші позиції у виробництві фруктових наповнювачів для йогуртів, виробництва соків та концентратів, зростає експорт ягід та горіхів, і навіть равликів ми експортуємо.

Так, це не мільярди, а мільйони доларів, але це суттєві гроші для малого і середнього бізнесу, який в Україні останні десятиліття не мав таких сприятливих умов для розвитку, як великий, здебільшого олігархічний бізнес.

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Зосереджую увагу на експорті, бо він якісно змінює країну. Це і валютні надходження в економіку нашої держави, а отже стабільність гривні – це кращі умови праці та вищі зарплати на тих підприємствах, які експортують, а ще це нові якісні продукти і послуги на внутрішньому ринку. Експорт впливає на інвестиції, на довіру до українців в міжнародних торгових стосунках, і навіть на те, як сприймають наших туристів за кордоном теж впливає.

Величезний вклад в промоцію України вносять наші дизайнери одягу. І якщо ще 10 років тому вони були певним чином поодинокими цікавинками, зараз вони щороку виставляються на Нью-Йоркських та Паризьких сезонах моди, їх вироби продаються у найбільших торгових центрах світу, а журнал Vogue запевняє, що вплив української моди на світові подіуми набагато більший, ніж думають.

Лілія Пустовіт, Світлана Бевза, Олена Даць та багато інших українських дизайнерів признані в світі моди і їх товари продаються в різних країнах. А наша вишиванка – це взагалі щось унікальне, вона давно стала трендом світової вуличної моди. Вишиванки Юлії Магдич продаються в 35 країнах світу: від США до Берегу Слонової Кістки, і вони представлені в культових універмагах – в першому лондонському універмазі Selfriges, в мережі Bloomingdales, Harvey Nichols, в Інтернет-платформі Farfetch.

Одяг українського виробництва обирають селебрітіз, наприклад Мадонна з'явилася на обкладинці італійського Vogue в капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського.



Мадонна з'явилася на обкладинці Vogue в капелюсі українського дизайнера

Здавалось би, яка користь нам чи нашим підприємцям, що експортують яблука в Арабські Емірати, від того, що Бейонсе чи Мадонна обрали одяг українського дизайнера. Але кожна обкладинка модного журналу з селебріті в українському одягу впливає на наш імідж, впливає на сприйняття країни, як сучасної, що виробляє модні товари.

Кожен товар Made in Ukraine, який купили за кордоном, позиціонує нас як країну, здатну постачати якісні товари, а не лише сировину. Кожен новий міжнародний контракт нашого підприємця підтверджує, що ми надійні партнери, а український товар є конкурентоздатним.

А що ж держава може зробити для тих, хто щоденною кропіткою працею прославляє Україну? Провести валютну лібералізацію, бо закон є, а нових постанов і регуляторних актів ще немає. При цьому треба запровадити в Україні PayPal, щоб наші фрілансери могли отримувати гроші з-за кордону без зайвої бюрократії.

Підприємці чекають обіцяний податок на виведений капітал замість податку на прибуток, який дозволить бізнесу розвиватись. Також сподіваємось що у вересні Верховна Рада переголосує та зніме вето Президента з законопроекту про Єдине вікно на митниці, який відмінить обов’язкові стандартні види контролю для експортерів, а залишить тільки ті, які вимагатиме країна, в яку постачається товар.

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Вітаю всіх з Днем Незалежності, дякую всім підприємцям, які працюють для нас і для іміджу України, бажаю їм розвитку, нових напрямків, нових ринків, нових споживачів. Зі свого боку обіцяю зробите все можливе і все неможливе, щоб умови для бізнесу ставали кращими.