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      Made in Ukraine: який український продукт найчастіше купують у Європі

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      Покидаючи російські ринки, українські підприємці підкорюють нові. Україні вдалося вибитися у п'ятірку світових експортерів вершкового масла. Везуть цей продукт не лише у Європу, ним смакують навіть у країнах Африки та Азії.

      Одягнути халат, бахіли та продезинфікувати руки – лише так можна потрапити на комбінат, де виготовляють вершкове масло. Екскурсію для журналістів 24 каналу провів директор, Владислав Кулініч, він якість продукту контролює особисто.

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      За його словами, при температурах знищується хвороботворні бактерії і очищена сировина вже йде на виробництва масла. Хоча комбінат і невеликий, проте виробництво відповідає всім Європейським вимогам, адже 95% продукції йде на експорт. А ось отримати дозвіл на продаж у країни ЄС, так званий єврономер, не так уже й просто.

      Необхідно, щоб підприємство відповідало санітарному стану, рівню обладнання та рівню знань персоналу. Це їхня відповідальність, а для вього цього проводились спеціальні навчання. Для всього цього проводились навчання і проходили аудити міжнародних компаній,
      – відповів директор підприємства-експортера вершкового масла.

      Проте директор зазначає, зусилля того варті, адже відкрили підприємству ринки Європи. Наразі лише їхній комбінат щороку продає за кордон дві тисячі тонн вершкового масла. Загалом за січень-серпень поточного року Україна експортувала 21 з половиною тисячі тонн. До речі з початку цього року масло – єдиний продукт серед молочних, експорт якого зріс майже на 16%.

      Експорт вершкового масла
      Експорт вершкового масла

      У 2016 році Україна експортувала вершкового масла на 2,6 мільйона доларів. у 2017-му – вже на майже 14 (13,7 мільйона доларів), а за перше півріччя 2018-го – 7,6 мільйонів доларів. Хоча ще зовсім нещодавно українського молокопродукту на європейському ринку точно не чекали.

      Причин успіху декілька. По-перше, нішу звільнили білоруси, адже останні три роки масло продають, здебільшого, в Росію. Але основний стимул, – це, звісно, Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Лише цього року без мит наші підприємства можуть експортувати понад півтори тисячі тонн масла.

      Квоти зазвичай використовують швидко, і продають удесятеро більше продукції. Бо навіть із митом бізнес, кажуть, вигідний. Проте, на Європі виробники масла не зупиняються.

      Такі перспективи наразі є лише у великих підприємств. Адже малому або середньому бізнесу потрапити на міжнародний ринок дуже важко. Тож експерти радять кооперуватися. 

      Маленькому виробнику важко, постає питання стандантерелізації і сертифікації на продукцію. На глобальні ринки легше вийти крупним компаніям, якщо ми говоримо про малі підприємства і навіть мікро-підприємства, куди ми пропонуємо включати фермерські господарства, то тут виходом є кооперація,
      – відповіла заступниця генерального директора Української аграрної конфедерації Наталія Зарицька.

      Так зробив і цей комбінат – об'єднався з п'ятьма потужними підприємствами. Найбільше українське масло смакує мешканцям Нідерландів, Франції та Болгарії, за межами Європи – Туреччина та Канада, купують і сусіди-молдовани.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Європа Експорт Фінанси дослідження
      Джерело: 24 канал
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