13:16
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Мадонна поділилася рідкісним фото з усіма дітьми

369 Читать новость на русском
Мадонна з доньками
Мадонна з доньками / Фото з Іnstagram

Знаменита співачка Мадонна поділилася з прихильниками рідкісним кадром, на якому зображені усі її діти.

Знімок був зроблений Малаві – країна на південному сході Африки, звідки у Мадонни четверо усиновлених дітей. Також у зірки є двоє біологічних дітей – 21-річна Лурдес і 17-річний Рокко. Вперше за тривалий час Мадонна виклала сімейне фото у повному складі.

Читайте також: Неповнолітнього сина Мадонни підловили за розпиттям алкоголю: фото

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

У Малаві знаменитість відвідала дитячий хірургічний центр "Мерсі-Джеймс", який відкрила рік тому і назвала в честь її усиновленої доньки.

"Древо життя ... Хірургічний центр Мерсі Джеймс. Рік після відкриття", – підписала фото Мадонна.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Теги: LifeStyle Мадонна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
сьогодні, 13:00 Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
Тетяна Острікова 65
Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
сьогодні, 12:01 Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
Блог Соцмережі 620
Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
сьогодні, 10:01 Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
Настя Сукач 1804
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
сьогодні, 09:05 Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
5 8121
За какие права украинцы готовы биться?
сьогодні, 08:40 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 1056
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук