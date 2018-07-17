Мадонна поділилася рідкісним фото з усіма дітьми
Знаменита співачка Мадонна поділилася з прихильниками рідкісним кадром, на якому зображені усі її діти.
Знімок був зроблений Малаві – країна на південному сході Африки, звідки у Мадонни четверо усиновлених дітей. Також у зірки є двоє біологічних дітей – 21-річна Лурдес і 17-річний Рокко. Вперше за тривалий час Мадонна виклала сімейне фото у повному складі.
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У Малаві знаменитість відвідала дитячий хірургічний центр "Мерсі-Джеймс", який відкрила рік тому і назвала в честь її усиновленої доньки.
"Древо життя ... Хірургічний центр Мерсі Джеймс. Рік після відкриття", – підписала фото Мадонна.
Джерело: 24 Канал
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