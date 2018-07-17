Мадонна поділилася рідкісним фото з усіма дітьми

Знаменита співачка Мадонна поділилася з прихильниками рідкісним кадром, на якому зображені усі її діти.

Знімок був зроблений Малаві – країна на південному сході Африки, звідки у Мадонни четверо усиновлених дітей. Також у зірки є двоє біологічних дітей – 21-річна Лурдес і 17-річний Рокко. Вперше за тривалий час Мадонна виклала сімейне фото у повному складі.

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Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Лип 2018 р. о 9:02 PDT

У Малаві знаменитість відвідала дитячий хірургічний центр "Мерсі-Джеймс", який відкрила рік тому і назвала в честь її усиновленої доньки.

"Древо життя ... Хірургічний центр Мерсі Джеймс. Рік після відкриття", – підписала фото Мадонна.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Лип 2018 р. о 7:15 PDT