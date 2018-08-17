Мадонна показала, як святкувала 60-річчя: фото
16-го серпня королеві поп-музики Мадонні виповнилося 60 років. Зірка відсвяткувала ювілей зі своєю родиною та близькими друзями в Марракеші.
Фото з дня народження Мадонна опублікувала у своєму Instagram. Зокрема, вона показала яскраві образи, які обрала для вечірки.
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Мадонна відсвяткувала 60-річчя
З зіркою були її доньки – п'ятирічні близнючоки Стелла та Естер
Мадонна також написала, що найкращим подарунком буде зробити пожертву її благодійному фондові, що допомагає нужденним в Малаві.
Окрім фото, зірка опублікувала відео з перформансу Met Gala 2018, який, очевидно, для неї був особливим.
Дивіться виступ Мадонни на Met Gala 2018:
Джерело: 24 Канал
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