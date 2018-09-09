Мадонна шокувала прихильників зовнішнім виглядом: фото

Американська поп-діва Мадонна у 60 років не має наміру покидати велику сцену. Зірка щоразу дивує своїх прихильників новими виходами та досить пікантними вбраннями. Однак не тільки стильними вбраннями артистка приголомшує громадськість.

Нещодавно Мадонна шокувала прихильників своїм зовнішнім виглядом. Папараці The Daily Mail сфотографували артистку, коли вона виходила з ресторану в районі Ноттінг-Хілл, що в Лондоні.

Читайте також: 60-річна Мадонна шокувала фотографією у мереживній білизні

Мадонна була вбрана у сукню з квітковим принтом, чорну накидку та туфлі на підборах. Свій образ знаменитість доповнила зачіскою із косичками та легким макіяжем.



Мадонна



Невдалий образ Мадонни



Мадонна у Лондоні

Такий вигляд поп-діви викликав шквал коментарів у мережі. 60-річну Мадонну розкритикували за далеко не струнку фігуру, неохайні брови та посмішку. Не обійшли увагою хейтери і молодіжну зачіску співачки. "Той випадок, коли гроші є, але дзеркала немає", "Як стара маразматичка. До чого ці косички?", "Жахлива зачіска", "Що сталось з її зубами?", "В такому вигляді з дому виходити не можна", "Невже вона більше не займається спортом?", "Виглядає жахливо", – написали користувачі мережі.

Водночас прихильники Мадонни висловили занепокоєння через такі фото співачки. Вони припустили, що у житті зірки не все гаразд, тому підтримали артистку підбадьорливими коментарями.