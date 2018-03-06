Мадонна "засвітила" груди на церемонії "Оскар": фото

Поп-діва з США Мадонна прийшла на 90-ту церемонію вручення нагороди "Оскар" в епатажному костюмі.

Фото з царемонії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На церемонію Мадонна прийшла у піджаку в смужку, одягненого поверх відвертого корсету з мереживною вставкою на пікантних місцях.

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Доповнила свій образ Мадонна латексним кашкетом та білосніжними рукавчиками.

Публикация от Madonna (@madonna) Мар 4, 2018 в 11:49 PST

Публикация от Madonna (@madonna) Мар 5, 2018 в 1:28 PST

Публикация от Madonna (@madonna) Мар 4, 2018 в 11:33 PST