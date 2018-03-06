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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мадонна "засвітила" груди на церемонії "Оскар": фото

6147 Читать новость на русском
Мадонна на церемонії вручення кінонагороди
Мадонна на церемонії вручення кінонагороди "Оскар" / Фото з соцмереж

Поп-діва з США Мадонна прийшла на 90-ту церемонію вручення нагороди "Оскар" в епатажному костюмі.

Фото з царемонії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На церемонію Мадонна прийшла у піджаку в смужку, одягненого поверх відвертого корсету з мереживною вставкою на пікантних місцях.

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Доповнила свій образ Мадонна латексним кашкетом та білосніжними рукавчиками.

Публикация от Madonna (@madonna)

Публикация от Madonna (@madonna)

Публикация от Madonna (@madonna)

Теги: LifeStyle Оскар-2018 Оскар Мадонна
Джерело: 24 Канал
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