Мадонна "засвітила" груди на церемонії "Оскар": фото
Поп-діва з США Мадонна прийшла на 90-ту церемонію вручення нагороди "Оскар" в епатажному костюмі.
Фото з царемонії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На церемонію Мадонна прийшла у піджаку в смужку, одягненого поверх відвертого корсету з мереживною вставкою на пікантних місцях.
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Доповнила свій образ Мадонна латексним кашкетом та білосніжними рукавчиками.
Джерело: 24 Канал
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