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Мадонні виповнилося 60: принципи поп-діви, продиктовані життям

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Мадонні виповнилося 60
Мадонні виповнилося 60 / 24 Канал

16 серпня 60 років святкує американська співачка, танцівниця, режисерка та благодійниця Мадонна. З такої нагоди LifeStyle 24 розповідає про Топ-5 принципів життя королеви поп-музики та ікони стилю.

Про успіх

Рекордсменкою Мадонна є не лише за кількістю видів діяльності, де бере активну участь, чи обсягом свого майнового стану, який зараз перевищує 1 мільярд доларів. Сьогодні поп-діву вважають найуспішнішою артисткою в історії музики, світові продажі альбомів якої перевищили 300 мільйонів екземплярів. У її скарбничці – 7 премій "Греммі". А у 1998 році співачку включили у "Книгу рекордів Гіннеса", як таку, якій лежить найдовша безперервна серія синглів, що опинилися на вершині тодішніх чартів, – з "Like a virgin" (1984) по "Secret" (1994).

Через десять років Мадонні вдається підкорити ще одну професійну вершину: восьмий світовий тур "Sticky and Sweet Tour", який стартував у серпні і зібрав 408 мільйонів доларів, що дозволило йому посісти другу сходинку (за кількістю виручених коштів з масштабного музичного дійства її обійшли Rolling Stones, які влаштували турне у 2005-2007 роках, де "наспівали" на майже 560 мільйонів доларів).

Дивіться кліп Мадонни Secret:

Такі досягнення Мадонна коментує не лише працьовитістю, притаманну їй, а й оточенням, зокрема тим, яке часто не підтримувало зірку.

Особливо хочу подякувати тим людям, які не вірили в мене. Саме їм я зобов’язана всією своєю кар’єрою,
– казала співачка під час церемонії вступу у Зал рок-н-ролу, куди її офіційно зарахували 10 березня 2008 року.

Про бажання навчатися нового

Поп-діва вважає себе трудоголіком і не уявляє життя без роботи. В одному з інтерв’ю зірка зізнавалася, що вистачає дня-двох без продуктивних професійних занять, як вона починає нудьгувати.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

"Не збираюся применшувати темп, оскільки є допитливою і стараюся мало не щодень вдосконалювати себе у тому, що добре вмію, так само – дізнаватися щось нове. Цьому сприяють люди, які знають більше, ніж я, завдяки яким я маю шанс на самовираження", – зізнається Мадонна.

Зокрема, Кабала (філософське вчення юдаїзму), якою свого часу захопилася зірка, швидко стала трендом і серед інших селебріті як родини Бекхемів, колишньої пари Демі Мур та Ештона Катчера.

Про сім’ю

Мадонна матір шістьох дітей: двох біологічних – 22-річної Лурдес та 18-річного Рокко та чотирьох прийомних: 12-річних Девіда Банда і Мерсі Джеймс, а також п'ятирічних близнючок Стелли та Естер. Попри насичений робочий графік, зірка все-таки розуміє, що важливим є знаходити час на виховання у них доброти та вміння співчувати: "Я просто хочу, аби всі вони виросли хорошими людьми, які з гідністю та повагою ставляться до інших людей, незалежно від їхнього кольору шкіри, релігії чи статі".

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Щодо життя особистого, то зараз співачка перебуває у стосунках із французьким танцюристом Брахімом Зайбатом. Перед цим вона зустрічалася з моделлю Хесусом Лусом, майже десять років перебувала у шлюбі з англійським режиссером Гаєм Річчі, а з актором Шоном Пеном вперше пішла під венець у 1985 році.

Про здоров’я

Для Мадонни його основа – це правильне харчування та достатня кількість фізичних навантажень. Для того, щоби тримати тонус, поп-діва тренується щодня по декілька годин, віддаючи перевагу заняттям з йоги і танцювальним програмам. Щодо їжі, то співачка віддає перевагу так званим "живим" продуктам: рибі, морепродуктам, птиці, а також овочам і фруктам. Не відмовляється зірка і від каші з цільних злаків, яку варить на воді. Мадонна любить жартувати: "Я ніколи не буду товстою!". Проте, дивлячись на підібраний спосіб життя, можемо припустити, що це цілком не жартівливі слова.

Про красу

І хоч за десятки років своєї співочої кар’єри Мадонна неодноразово лягала під ніж хірургів та робила ботексні ін’єкції, все ж, поняття краси поп-діва визначила і у філософському вимірі. Фізичну жінка вважає ефемерною, адже більше важить те, як ви "підживлюєте" таку властивість всередині себе і у вашій свідомості.

Впевненість у собі, яка переплітається з досягненням ваших цілей, – ось що справді прекрасно,
– переконана Мадонна.

Автор: Юлія Девда
Теги: Мадонна LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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