Мадонну розкритикували за егоїстичну промову

Американську поп-діву Мадонну висміяли за самозакоханість, коли вона виголосила промову у пам'ять королеви соулу Арети Франклін на церемонії MTV VMA.

Як повідомляє Variety, співачка майже весь виступ говорила про себе. Мадонна вирішила розповісти про початок власної кар'єри. А покійну Франклін згадала тільки, коли розповідала, що її пісню "You Make Me Feel Like A Natural Woman" співала на одному зі своїх перших прослуховувань, яке провалила.

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"Хочу подякувати тобі, Арета, за те, що послужила всім нам прикладом. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Хай живе королева!" – сказала Мадонна.

Промова Мадонни на MTV VMA: відео

Мадонна

Проте користувачі Twitter розкритикували такий егоїстичний виступ Мадонни.

"Я гублюся. Мадонна повинна була вшанувати Арета, але почув я тільки її омаж самої себе", – написав радіоведучий Charlamagne Tha God.

I’m so lost. I thought Madonna was supposed to be paying homage to Aretha but I all heard was her paying homage to herself. HEAVY on the Mayonnaise...... — Charlamagne Tha God (@cthagod) 21 серпня 2018 р.

Нагадаємо, Франклін померла 16 серпня у віці 76 років. Причиною смерті став рак підшлункової залози. Співачка – перша жінка, ім'я якої з'явилося в Залі слави рок-н-ролу.