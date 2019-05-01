Мадуро заявив про придушення держперевороту у Венесуелі

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив, що спроба державного перевороту з боку опозиції та її прибічників зазнала поразки.

Таким чином у трансляції на своїй сторінці у Twitter він прокоментував нову хвилу масштабних протестів у Венесуелі, яка розпочалась 30 квітня. Тоді лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про фінальну стадію операції "Свобода", направлену проти Мадуро. На вулиці Каракаса вийшли тисячі людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів. Від дій військових та поліцейських постраждала щонайменше 71 людина. Гуайдо заявив, що протести продовжаться і 1 травня.

Читайте також: Помпео розповів про причетність Росії до плану втечі Мадуро з Венесуели

Та, як не дивно, Мадуро звинуватив у спробі держперевороту не Гуайдо, а екс-мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольда Лопеса.

"Я хочу привітати вас із твердою, лояльною та сміливою позицією, з якої ви керували розгромом невеликої групи, яка намагалася наповнити Венесуелу насильством. Я хочу привітати верховне військове командування з його сміливістю в захисті миру. Агенти правого крила терористичної партії "Народна воля" спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу", — сказав Мадуро.

#EnVivo | Mensaje al pueblo venezolano y al mundo, ante la nueva arremetida contra la Paz de la Patria. https://t.co/hS22rnPQjm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 травня 2019 р.

Що зараз відбувається у Венесуелі?

У Мережі з'явилися численні відео того, як венесуельські військові розганяють протестувальників, стріляючи у повітря.

Ahora en #Venezuela - ESCUCHE: puedes escuchar el #MaduroRegime disparando una mezcla de pellets y munición en vivo a la gente mientras #NicolasMaduro intenta reprimir el levantamiento. #OperacionLibertad pic.twitter.com/koo0eucJB3 — Trish Regan (@trish_regan) 30 квітня 2019 р.

Також з'явилося відео, як броньовані машини венесуельської нацгвардії, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі, внаслідок чого є потерпілі.

VIDEO (Graphic): Venezuelan military vehicle drives into a group of protesters on a highway. - @aletweetsnews pic.twitter.com/Dryf3iW3FP — Conflict News (@Conflicts) 30 квітня 2019 р.

Місцеве видання NTN24 опублікувало відео перестрілки у Каракасі, яка сталася під час масових протестів.

На відео видно поліцейських, які ведуть вогонь через арку у будинку. Їх супротивників на відеозаписі не видно.

#URGENTE Policía de Miranda se enfrenta a colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao #30Abr (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/O1QP0VqoTT pic.twitter.com/9VaxgqFWEm — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 квітня 2019 р.

У країні зупинено мовлення телеканалів BBC World News і CNN. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче.



Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.



Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори".