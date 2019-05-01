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      Мадуро заявив про придушення держперевороту у Венесуелі

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Getty Images

      Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив, що спроба державного перевороту з боку опозиції та її прибічників зазнала поразки.

      Таким чином у трансляції на своїй сторінці у Twitter він прокоментував нову хвилу масштабних протестів у Венесуелі, яка розпочалась 30 квітня. Тоді лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про фінальну стадію операції "Свобода", направлену проти Мадуро. На вулиці Каракаса вийшли тисячі людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів. Від дій військових та поліцейських постраждала щонайменше 71 людина. Гуайдо заявив, що протести продовжаться і 1 травня. 

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      Та, як не дивно, Мадуро звинуватив у спробі держперевороту не Гуайдо, а екс-мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольда Лопеса.

      "Я хочу привітати вас із твердою, лояльною та сміливою позицією, з якої ви керували розгромом невеликої групи, яка намагалася наповнити Венесуелу насильством. Я хочу привітати верховне військове командування з його сміливістю в захисті миру. Агенти правого крила терористичної партії "Народна воля" спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу", — сказав Мадуро.

      Що зараз відбувається у Венесуелі?

      У Мережі з'явилися численні відео того, як венесуельські військові розганяють протестувальників, стріляючи у повітря.

      Також з'явилося відео, як броньовані машини венесуельської нацгвардії, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі, внаслідок чого є потерпілі.

      Місцеве видання NTN24 опублікувало відео перестрілки у Каракасі, яка сталася під час масових протестів.

      На відео видно поліцейських, які ведуть вогонь через арку у будинку. Їх супротивників на відеозаписі не видно.

      У країні зупинено мовлення телеканалів BBC World News і CNN. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

      Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче. 

      Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років       на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.

      Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.

      Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори"

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      Теги: Новини політики Протести Венесуела
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