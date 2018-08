Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!

7 серпня 1958 року народився Пол Брюс Дікінсон – британський співак і музикант хеві-метал-гурту Iron Maiden, професіональний спортсмен-фехтувальник і авіапілот, теле- і радіоведучий, письменник, сценарист і продюсер.

Кажуть, талановита людина – талановита в усьому. Брюс Дікінсон – прекрасна ілюстрація до цього прислів’я. Причому він не просто "майстер на всі руки", а суперпрофі в багатьох сферах – справжній Маестро з великої літери. А крім того – справжній Боєць: досягає будь-якої мети, яку ставить перед собою, – чи то перше місце в хіт-параді, чи перемога над онкологічною хворобою.

Моє головне прагнення в життя – не займатися нічим, що було б схоже на роботу. Все, до чого я прагну – займатися улюбленою справою. Мені здається, що в такому випадку я буду жити дуже і дуже довго…

"Вкрай незапланована дитина"

Брюс Дікінсон з'явився на світ у маленькому шахтарському містечку Ворксоп. Мамі й тату тоді ледве виповнилося 17 і 18 років, і, власне, поява дитини змусила їх одружитися (на той час в Англії аборти були заборонені). Але Брюс дізнається про це лише в середині 1990-х років, коли мати зізнається, що він був "украй незапланованою дитиною".

Спочатку Дікінсона виховували дідусь і бабуся, які й привили йому любов до музики. Потім батьки забрали хлопчика до Шеффілда, де він змінив кілька шкіл, бо тато з мамою постійно міняли райони проживання у пошуках роботи. А з одного із приватних пансіонатів Брюса відрахували за те, що він разом з товаришем "сходив по-маленькому" в обід директора. Втім, у дитячі роки він не лише хуліганив, але й зробив перші кроки в мистецтві. Дікінсон відвідував театральний гурток і виступав у спектаклях, співав і грав на ударних інструментах у шкільній музичній групі.

Повне ім'я Дікінсона – Пол Брюс. Але він ще в дитинстві попросив родичів і друзів називати його тільки "Брюс" – так подобалося більше.

Перші проби – музика і наркотики

Перший хлоп'ячий гурт називався Paradox. Згодом Брюс перейменував його у Styx на честь однойменної американської софт-рок-груп. З цією командою він отримав перший сценічний досвід і спробував писати пісні. Втім, музична кар'єра могла обірватися на злеті. Дікінсон закінчив школу з купою відмінних оцінок і пішов за контрактом до армії.

Але відслуживши лише пів року, Брюс зрозумів, що "це не його", повісив військову форму на гвіздець і вступив на історичний факультет коледжу Квін Мері. Там разом з однодумцями він створив новий гурт – Speed. Далі був Shots, куди він потрапив, відгукнувшись на оголошення в пабі. У цьому колективі Дікінсон уперше спробував не просто співати, а й спілкуватися і розважати публіку.



Брюс Дікінсон починає підкорювати сцену

Саме за цим веселим процесом його побачили музиканти на той час уже відомого гурту Samson – вони тут таки за кулісами зробили пропозицію стати їхнім солістом. З новими партнерами Брюс не лише зробив дебютні професіональні кроки, а й вперше попробував марихуану та інші молодіжні "розваги".

Взагалі-то я хотів стати барабанщиком, а не співаком. Заспівав тільки тому, що у мене не було грошей на ударну установку…

"Слуги Сатани"

Samson, як і вже популярний тоді гурт Iron Maiden, були яскравими лідерами Нової хвилі британського важкого металу. Команди записувалися в сусідніх студіях, виступали на тих самих фестивалях… Тому, коли Iron Maiden розійшлися зі своїм солістом Полом Ді'Анно, його місце цілком логічно посів Дікінсон. І перший же альбом гурту з новим виконавцем – The Number of the Beast (1982) став платиновим у Великій Британії і США. Iron Maiden вирушили в світовий тур, але їх зустрічали не лише палкі шанувальники, але й релігійні фанатики, які трощили платівки групи і палили плакати, звинувачуючи музикантів у служінні Сатані.



Iron Maiden – молоді й епатажні

Але Iron Maiden ні на кого не зважали і простували своєю дорогою: видавали хітові альбоми – Piece of Mind (1983), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986), Seventh Son of a Seventh Son (1988) і влаштовували грандіозні тури. Їхні концерти завжди збирали аншлаги.

Метал точно виражає почуття вічної 15-річної дитини. Якщо ви втратите в собі цю дитину, вона перестане вам щось говорити. І тоді люди думають: "Так, це було частиною мого життя, тепер я соромлюся цього. Я ходив у дурнуватих штанах, у мене було довге волосся". Люди чомусь починають соромитися свого дитинства.

Мушкетер і ас

Проте Дікінсон жив не лише музикою. У 1985-му він почав серйозно займатися фехтуванням (раніше це було лише хоббі) – по 5 разів на тиждень тренувався з наставником олімпійської збірної Англії Войцеховським. Рік потому Брюс пробився до двох фінальних фехтувальних серій в Англії і Голландії, а згодом переїхав на певний час до Бонна, де разом зі світовою елітою шліфував майстерність у знаменитому Західнонімецькому центрі фехтування. Інтенсивні тренування далися взнаки: Дікінсон увійшов у топ-7 найкращих фехтувальників Великої Британії.



Брюс Дікінсон – птах високого польоту

Ще одне надзвичайне захоплення Брюса Дікінсона – авіація. На початку 1990-х він закінчив курси пілотів і отримав ліцензію на кермування легкомоторними літаками. Під час гастролей він частенько подорожував на Cessna-421 або з іншими учасниками Iron Maiden, або насамоті. Пізніше Дікінсон отримав ліцензію другого пілота цивільної авіації і здійснював перельоти на Boeing-757, а ще згодом склав іспит на посаду капітана літака. Паралельно він працював телеведучим 5-серійної передачі "Flying Heavy Metal" на телеканалі Discovery (програма про історію авіації). Також прізвище Дікінсона прогриміло на весь світ 20 липня 2006 року, коли він на аеробусі доставив до Лондона 200 громадян Великобританії, які втекли з охопленого війною Бейрута.

У вересні-2010 Дікінсон отримав статус директора з маркетингу в компанії Astraeus Airlines. А 2012-му він створив велику авіаремонтну компанію Cardiff Aviation, де працюють понад тисячу робітників.

Життя занадто коротке, щоб робити те, що вам не подобається.

Спробувати все!

Дікінсон неодноразово пробував свої сили на радіо, телебаченні та в літературі.

Брюс провів кілька ефірів легендарної програми Masters of Rock на радіостанції BBC. Але справжнім творчим досягненям стало власне радіо-шоу Bruce Dickinson Rock Show на радіостанції BBC 6 Music, яке він вів більше восьми років – з березня-2002 по травень-2010.



Брюс Дікінсон – це завжди море емоцій

До неординарних творчих досягнень варто додати і створення сценарію до фільму Chemical Wedding, який він писав 12 років! Картина розповідає про людину, в яку переселилася душа відомого окультиста Алістера Кроулі, котрого називали "найлиховіснішою людиною Британії". Прем'єра Chemical Wedding відбулася 4 травня 2008 року на Лондонському фестивалі науково-фантастичних та фентезійних фільмів, через місяць стрічку представили в Каннах. У 2009 році вона здобула найвищу нагороду на Афінському міжнародному фестивалі фантастичних фільмів, а також спеціальну відзнаку на іспанському фесті Cryptshow.

Варто додати, що до роботи сценаристом Дікінсон написав два фантастичні романи, які стали досить популярними. Книга The Adventures of Lord Iffy Boatrace вийшла 1990 року й розійшлася тиражем у 30 тисяч екземплярів. Представники фірми-видавця Sidgwick&Jackson замовили в Брюса продовження, яке в 1992-му з’явился під назвою The Missionary Position і теж розійшлося "на ура". Тож багато літературних критиків дивуються: чому музикант не продовжив кар'єру письменника? Але може ще продовжить…

"Смерть" епохи

Та повернімося до справ музичних. У 1989-му році Iron Maiden влаштували собі невеличку творчу відпустку, яку Дікінсон використав для реалізації чергових власних проектів. Він записав саундтрек до трилера "Кошмар на вулиці В'язів 5: Дитя сну", знявся і телесеріалі Paradise Club, де зіграв невелику роль гітариста, який бореться з диктатом компанії звукозапису. Крім того, з допомогою друга Яніка Герса британець за два (!) місяці записав свій перший сольний альбом Tattooed Millionaire.



Брюс Дікінсон

Згодом Iron Maiden знову зібралися і провели блискучий всесвітній Real Live Tour. Але Дікінсон вже спробував "самостіне плавання", відчув задоволення, тому вирішив залишити групу.

Коли я повернувся в Maiden, ми записали кілька альбомів, і я відчув, що поза гуртом було щось таке, чого мені не вистачає. Я не знав, чого саме, але легше від цього не ставало…

28 серпня 1993 року на концерті під час фінальної пісні на сцену вийшов знаменитий ілюзіоніст Саймон Дрейк з асистентами. Вони заштовхали Брюса в знаряддя для тортур Iron Maiden (саме воно дало назву гурту) і "стратили". Сценічна "смерть" символізувала кінець епохи Дікінсона в Iron Maiden.

"Сирена" в розбомбленому Сараєво

Впродвж наступних п'яти років британець записав чотири "сольники": Balls to Picasso (1994), Skunkworks (1996), Accident of Birth (1997) і The Chemical Wedding (1998). Але найпам'ятнішим став перший рік самостійності. Наприкінці 1994-го Дікінсон виступив в оточенному і напівзруйнованому Сараєво з концертом для бійців союзних військ. Більше ніхто з музикантів не наважився на такий відчайдушний крок, у тому числі від запрошень відмовилися такі відомі рок-гурти як Metallica і Motоrhead.



Брюс Дікінсон у Сараєво

Втім, згодом і Дікінсон, і Iron Maiden почали розуміти, що разом вони – все ж сильніша команда, ніж окремо. І крутіший бізнес-проект. Тому в 1999-му музиканти знову об’єдналися, попередьо вирішивши фінансові суперечки і домовившись про творчі плани.

Дослідження, проведені шанувальниками творчості Дікінсона, припускають, що його вокальний діапазон становить 3,5 октави в повний голос (C#2-F#5) і 4 октави із застосуванням фальцету (G5-B5). За потужні вокальні дані Дікінсон дістав від шанувальників прізвисько Air Raid Siren (з англійської – "сирена протиповітряної оборони").

Перемога над раком

З того часу й до нині Iron Maiden живе дружно. Група записала ще п’ять студійних альбомі: Brave New World (2000), Dance of Death (2003), A Matter of Life and Death (2006), The Final Frontier (2010) і The Book of Souls (2015). А також провела кілька яскравих світових турне. Зокрема, зараз музиканти мандрують планетою з масштабним Legacy Of The Beast Tour.



Брюс Дікінсон прямо на сцені стріляє з вогнемета (Legacy Of The Beast Tour)

Щоправда, турне цього могло і не бути…

19 лютого 2015 року на офіційному сайті гурту з'явилася страшна новина: "Перед Різдвом наш вокаліст Брюс Дікінсон відвідував лікарів для щорічного профілактичного обслідування. Під час процедур у нього виявили невелику ракову пухлину біля основи язика. Вчора завершився приписаний йому семитижневий курс радіо- і хіміотерапії. Оскільки пухлину помітили на ранній стадії розвитку, то лікарі дають досить оптимістичні прогнози щодо повного видужання Брюса до травня… Ми обов'язково опублікуємо всі новини про стан його здоров'я".

І 15 травня Iron Maiden виконали обіцянку – сповістили світ про стан Дікінсона. "Брюс абсолютно здоровий!" – з'явився запис на офіційному сайті. І звернення самого співака:

Я хотів би подякувати фантастичну команду медиків, яка лікувала мене, результатом чого стали такі добрі новини… Також хотів би від щирого серця подякувати шанувальникам за їх зворушливі і теплі слова... Тепер я неймовірно мотивований на звершення і з нетерпінням чекаю повернення до справ!

Сім’я і брати з Iron Maiden

Дікінсон був одружений двічі. З першою дружиною Джейн він прожив чотири роки. З другою – Падді розписався у 1990-му й живе донині. У них троє дітей – сини Остін, Гріффін і донька Кіа Мішель.

Цікаво, що старший син Остін – теж музикант, вокаліст британського метал-гурту Rise To Remain. Співає і двоюрідний брат Брюса – Роб Дікінсон. Раніше він виступав у групі Catherine Wheel, а нині займається сольною кар’єрою.

Молодша рідна сестра Брюса – Хелена Шторманс – відома у світі наїзниця. Але компанійський Дікінсон майже не підтримує з нею стосунків. За словами співака, він дистанціювався від сестри ще в дитинстві і робить це й нині, бо "вона була запланованою дитиною, а я – ні". Отака дитяча образа…

Про свою сім’ю і близьких Дікінсон багато розказав у автобіографічній книзі "Що робить ця кнопка?" (What Does This Button Do?). Але там ви не знайдете ні сенсацій, ні пліток, ні пікантних деталей – все чинно й благородно. Так само він написав і про партнерів з Iron Maiden, хоча відомо, що між ними було чимало сварок і непорозумінь.



Брюс Дікінсон зі своєю книгою

В автобіографії я називаю Iron Maiden "групою братів". Але я не пишу, що ми один за всіх і всі за одного – і все таке. Більшість братів не такі. Вони навпаки одне одного постійно зі світу зживають. Якщо вони дійсно брати, абсолютно не важливо, хто їх народив. Нас породив Iron Maiden, і з роками ми знайшли спільну мову. Братами і друзями не розлий вода ми ніколи не були, що б у пресі про це не писали...

To be continued…

Через чотири дні, 11 серпня, у Лондоні фінішує вже згаданий всесвітній Legacy Of The Beast Tour. Свої подальші плани Iron Maiden поки не афішують. Але є впевненість, що музиканти не збираються завершувати кар’єру і ще подарують нам незабутні враження, нові альбоми і концерти. І наймолодший з них – нині вже 60-річний Брюс Дікінсон точно докладе до цього свої неймовірні сили і непересічний талант.

