Мафія блокує постанову про зниження ціни на газ, – Юлія Тимошенко

Пропрезидентська більшість не дає винести на розгляд парламенту постанову про скасування рішення Порошенка підвищити ціну на газ, яка підписана лідерами 6 фракцій та депутатських груп.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час засідання Верховної Ради.

"Більшість у парламенті – це мафія. Цю життєво необхідну постанову не ставлять в цьому прогнилому залі на голосування, а навіть не дають команду профільному комітету розглянути це", – обурилася вона і зауважила, що питання людей у залі Верховної Ради більшість депутатів не хвилює.

"Батьківщина" наполягає на ухваленні постанови, яка скасує підвищення ціни на газ і запровадить мораторій на його подальше подорожчання.

Окрім того, Юлія Тимошенко наполягає на проведенні розслідування корупції в НАК "Нафтогаз", причетності президента та всього його оточення до незаконного підвищення тарифів.

"Ми боротимемося за те, щоб скасувати підвищення ціни на газ. Ми не голосуватимемо сьогодні за жоден закон, поки не буде ухвалена постанова", – зазначила вона і закликала "всі чесні фракції не голосувати ні за що".

Юлія Тимошенко наголосила, що на потреби населення необхідно спрямувати газ власного видобутку, і це дозволить знизити його вартість щонайменше вдвічі. Нова влада ухвалить відповідне рішення одразу після виборів.