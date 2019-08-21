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      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо

      ЦРУ 164 Читать новость на русском

      Припортові термінали – це золота жила, з якої держава могла б непогано заробляти, але їх повіддавали в оренду приватним компаніям. Але працівники одного з термінала пожалілися, що відтоді як на нього зайшов приватний інвестор вони залишилися без роботи й зарплати. У цьому випуску журналісти програми "ЦРУ" розкажуть, як з цінного державного майна роблять безцінь.

      Одеська область – це не лише пляжі, море та найпопулярніші в Україні курорти, це ще й три найбільших та найпотужніших морських порти – "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

      Читайте також: Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування

      Лише за п'ять місяців 2019 року порт "Чорноморськ" збільшив перевалку вантажів до 10,5 мільйонів тонн. Згідно зі звітом Адміністрації морських портів, це на 20% більше, ніж на аналогічний період у 2018 році. Але насправді у "Чорноморську" відбуваються дивні речі. 

      Всі порти в Україні належать державі, ними управляє Адміністрація морських портів, яка в кожному порті має однойменну філію. Приватизація морських воріт заборонена. Кожен порт складається з терміналів, які обробляють усі вантажі. І саме термінали можна віддавати приватним компаніям. Бізнес або будує власний термінал з нуля, або ж бере в оренду у держави.


      Порт "Чорноморськ"

      Теоретично приватний бізнес має безліч варіантів того, як вкласти гроші в українські порти, але у реальному житті потенційні інвестори можуть зайти в портову галузь України лише через оренду.

      Така практика в Україні існує вже давно. Ідея, яка спочатку закладалася, і досі не запрацювала, а оновлений закон про концесії так і не ухвалили. Тому компанії заходять у порти через договори оренди,
      – сказав екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

      Другий термінал порту "Чорноморськ" пішов у приватний сектор саме по цій схемі. Одеське відділення фонду Держмайна віддало його у 2018 році фірмі "Европіан агро інвестмент Юкрейн". Тоді вона належала компанії з Нідерландів.

      Цікаво, що об'єкт оцінили у трохи більше за 190 мільйонів гривень. Але якщо поділити цю суму на площу, то виходить, що один квадратний метр терміналу коштує лише 1700 гривень. 


      Порти Одеси

      У договорі оренди також є дуже цікаві пункти. Наприклад, "створити комплекс, який зможе обробляти 1,5 мільйони тонн вантажів на рік. З подальшим зростанням у вісім мільйонів". Разом з нерухомістю приватним компаніям дісталися і робітники, які працювали на другому терміналі. Вони розповіли, що "Европіан агро інвестмент Юкрейн" і близько не забезпечила обсягів перероблювання, які мали бути за договором. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Гроші Бізнес ЦРУ Ціни Розслідування Приватизація Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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