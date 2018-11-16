15:06
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Мафію на шибеницю": багатотисячні протести у Чехії

      177 Читать новость на русском

      Очільник чеського уряду Андрей Бабіш може втратити посаду прем'єра, адже Сенат Чехії закликав до його відставки, а громадяни ще у четвер, 15 листопада, вийшли на багатотисячний протест у столиці країни Празі. Причина – скандал із нібито вивезенням сина Бабіша до окупованого Криму, щоб той не міг свідчити про корупційні дії свого батька.

      На Вацлавській площі тисячі мітингувальників вимагають відставки Андрея Бабіша з плакатами "Андрея до Криму", "Мафію на шибеницю, а не в уряд".

      Читайте також: Прем’єр Чехії після гучного скандалу не збирається йти у відставку

      Протестувальник Джирі Хоффман пояснив, що приїхав сюди, як і більшість людей, щоб продемонструвати ставлення країни до прем'єр-міністра. "Така поведінка не личить чиновнику", – наголосив чоловік.


      Протестувальники вважають, що керівник уряду не має права так поводитися

      За декілька годин до початку протестів у верхній палаті парламенту Чехії ухвалили резолюцію з вимогою відставки Бабіша, а от президент країни Мілош Земан заступився за очільника уряду.

      Конституція дає повноваження, аби уряд у відставці керував протягом декількох місяців, а тоді гарячі голови заспокояться і охолонуть,
      – заявив президент Чехії Мілош Земан.

      І запевнив, що навіть у разі відставки Бабіша знову уповноважить того формувати вже новий кабінет міністрів.

      Земан
      Президент Чехії Мілош Земан став на бік прем'єра, а не протестувальників

      Почалося все з того, що син прем'єра Бабіша розповів журналістам про своє нібито викрадення. Андрей-молодший переконує, що торік батько наказав силоміць вивезти його до Криму, щоб позбавити змоги свідчити у скандальній справі про махінації з коштами Європейського союзу. До окупованого Криму його відвіз чоловік радниці чеського міністерства охорони здоров'я Пьотр Протопопов.

      Бабіш
      Андрей Бабіш, син прем'єр-міністра Чехії

      Сам Протопопов тепер стверджує, що Бабіш-молодший сам попросив вивезти його до Криму. Громадськість схиляється до іншої версії, бо прем'єр-міністр та його син причетні до скандальної справи "Гнізда Лелеки" – так називається маєток на південь від Праги, який реконструювали під готель у 2008. 


      Прем'єр Чехії Бабіш заявив, що ніколи не піде у відставку

      Два мільйони доларів були витрачені на його відновлення з гранту від ЄС. Прем'єр, звісно ж, заперечує причетність до махінацій: "Я ніколи не піду у відставку. І хай всі про це знають. Ніколи!"

      Парламент Чехії розглядатиме питання недовіри уряду Бабіша вже наступного тижня.

      скандал навколо чеського прем'єра: хроніка подій
      Теги: Скандал з прем'єром Чехії протести Чехія Скандал Корупція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      сьогодні , 15:00 "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      Артем Овдієнко 57
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 14:25 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук 1807
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сьогодні , 12:01 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 696
      Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      сьогодні , 10:19 Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      393
      З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      сьогодні , 09:30 З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      1803
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук