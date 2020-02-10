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      Магазин для багатіїв у Києві: акваріуми з устрицями, шафка з ікрою та потенційні наречені

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      Елітний магазин у Києві / Delfi

      У Києві в елітному магазині Good Wine можна відшукати усе, що душа забажає: від свіженьких морепродуктів до наречених, які шукають впливових чоловіків. Над фруктами чатують "охоронці якості", а підібрати вино допомагають сомельє. Усе б нічого, та ціни за такі послуги теж вражають.

      Вартість продуктів у декілька разів перевищує ціни звичайних столичних супермаркетів. Про елітний магазин пише литовське видання Delfi. Там пояснюють: багато українців приїжджають у Литву на заробітки, тому складається враження, що українці – бідний народ. Однак, якщо розвідати ситуацію у столичному елітному маркеті, складається зовсім інше враження.

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      При вході

      Литовський журналіст дуже довго шукав заклад у Києві. Він запитував у таксистів, продавців звичайних магазинів, офіціантів у кафе про наявність такого супермаркету. Про його існування знали далеко не всі.


      Черга на парковці/ фото Delfi

      Good Wine спочатку був магазином з хорошими алкогольними напоями, втім, через деякий час розширив свій асортимент. Тепер це супермаркет, повний відбірних товарів із різних країн світу.


      Риба з різних країн/ фото Delfi

      На вході тут чатують охоронці, кожного відвідувача вони зустрічають, буквально, як "царя". Може здатися, що вони особисто знайомі з кожним покупцем.

      Розташований магазин на вулиці Мечникова.

      Що на прилавках

      У супермаркеті є акваріум із устрицями, дивовижна підбірка фруктів та овочів з Азії, Південної Америки. Біля фруктів завжди стоять "охоронці якості", які слідкують, аби у кошиках не було зіпсованих продуктів.

      Вам не треба замислюватися, який з перців більше підійде для рагу, консультант вибере для вас найбільш підхожий варіант,
      – переповідає литовський відвідувач Good Wine.

      Асортимент сирів теж вражає: товари доправляють прямо із господарств, при чому – у день виробництва, тому вони відрізняються свіжістю.


      Акваріум з мідіями/ фото delfi

      У Good Wine продають не просто м’ясо: його перед виставленням на прилавок масажують…


      М'ясо у Good Wine/ фото Delfi

      Не відходять клієнти і від шафи з ікрою. Постійні відвідувачі-товстосуми точно знають, яка краща, а новачкам зробити вибір допоможе консультант.

      Правильно присмачити вибрану їжу алкогольним супроводом допоможе сомельє.


      Холодильник-шафа з ікрою/ фото Delfi

      При цьому, обрану їжу для відвідувачів можуть ще й приготувати. Поласувати нею можна у кафе, розташованих поруч, – заклади нагадують клуби для багатих людей.

      Красиво жити не заборониш: хто відвідувачі

      У магазині завжди повно людей. Парковка перед ним заставлена​​автомобілями і там – постійні затори. Власники магазину вже відкрили ще два таких заклади – вони теж розташовані у престижних районах міста.

      Важливо тільки знати, що усі товари там значно дорожчі, ніж у звичайних магазинах Києва. У 2, у 3 і навіть більше разів дорожчі! Правда, дещо коштує майже як той же товар в Литві, але не треба забувати – у нас є євро, а в Україні – ні,
      – наголошує литовський журналіст.

      Він додає: "до магазину під'їжджають розкішні автомобілі з елітою – бандитами і зірками. В руках у них – товсті гаманці". Однак, не спростовує – тут є і звичайні відвідувачі. Щоправда, це – переважно дівчата, які шукають впливових чоловіків.


      Морепродукти на будь-який смак/ фото Delfi

      Їх легко розпізнати: вони купують небагато – буханку хліба, пляшку води, ходять магазином повільно, начебто шукаючи щось особливе.

      До слова, вхід у магазин – безплатний і не потребує жодних спеціальних пропусків. Вкусити дорого життя може кожен, якщо, звісно, має за що.


      Хліб та ціни на нього у Good Wine/ фото Delfi

      Good Wine на Оболоні

      Цікаво! Саме у такому магазині купує собі продукти президент Зеленський. Про це він зізнався під час пресмарафону, що відбувся торік у жовтні. Щоправда, під час розповіді про свої покупки глава держави назвав нереальні як для українського ринку загалом, так і для Good Wine зокрема, ціни.

      "Я купую хліб гречаний, але взагалі роблю це дуже рідко, тому що мені не можна його їсти. Я купую його в магазині Good Wine і знаю, що він там коштує від 15 до 24 гривень. Я беру по 25 – 30 гривень. Там різний хліб. Я ходжу в цей магазин і купую хліб, воду, можу купити вино, ось і все. Ще купую сир. Люблю дуже сир до вина. Сир купую ... кілограм коштує 58 гривень", – зауважив Зеленський.

      Сир за такою ціною у цьому магазині журналісти не знайшли.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Гроші Курйозні новини
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