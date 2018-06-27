Магазин одягу показав справжніх моделей з розтяжками: фото

Британський інтернет-магазин одягу, взуття та аксесуарів Boohoo опублікував фото моделей з розтяжками без ретуші.

Одна з моделей демонструвала купальник жовтого кольору, а на її сідницях та ногах були помітні розтяжки. У такий спосіб Boohoo вирішив нагадати про проблему завищених стандартів краси.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем показала фото з мамою у купальниках

Ви підтримуєте таку ініціативу модного магазину одягу?

Користувачів мережі приємно вразили такі фото, багато юзерів писали слова захоплення.

"Я не єдина, хто думає, що це абсолютно дивовижно, що Boohoo не прибрали у моделей "недоліки". Демонструючи моделей з розтяжками, ви показуєте молодим дівчатам, що зовнішність ніколи не повинна бути змінена або прихована, щоб догодити іншим", – написала одна з користувачок.

Can’t be the only one that thinks it’s absolutely amazing that boohoo haven’t airbrushed out their models “flaws.” Embracing the girls stretch marks and showing young girls that your appearance should never be changed or hidden away to please others.. aw I love pic.twitter.com/t4EQWPs5u7 — L A U R E N (@lcrawford_1) 7 червня 2018 р.

goodnight to everyone especially boohoo for leaving stretch marks visible on their models i’m LIVING FOR THIS pic.twitter.com/cbY5VveaKj — (@xobananas) 5 березня 2018 р.