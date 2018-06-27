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Телеканал новин 24 Новини Краса

Магазин одягу показав справжніх моделей з розтяжками: фото

445 Читать новость на русском
Моделі з розтяжками знялися у купальниках
Моделі з розтяжками знялися у купальниках

Британський інтернет-магазин одягу, взуття та аксесуарів Boohoo опублікував фото моделей з розтяжками без ретуші.

Одна з моделей демонструвала купальник жовтого кольору, а на її сідницях та ногах були помітні розтяжки. У такий спосіб Boohoo вирішив нагадати про проблему завищених стандартів краси.

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Ви підтримуєте таку ініціативу модного магазину одягу?

Користувачів мережі приємно вразили такі фото, багато юзерів писали слова захоплення.

"Я не єдина, хто думає, що це абсолютно дивовижно, що Boohoo не прибрали у моделей "недоліки". Демонструючи моделей з розтяжками, ви показуєте молодим дівчатам, що зовнішність ніколи не повинна бути змінена або прихована, щоб догодити іншим", – написала одна з користувачок.

 

Теги: LifeStyle Мода Краса
Джерело: 24 Канал
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