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Магічність вітряків у Нідерландах очима талановитого фотографа: дивовижні світлини

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Нідерланди – країна тюльпанів та вітряків, яка закохує туристів з перших же хвилин візиту. Фотограф вирішив показати, наскільки магічними можуть здаватись ці відомі символи держави.

Талановитий фотограф з Нідерландів Альберт Дрос є одним з найвідоміших митців сучасності. У свої 32 роки чоловік досяг неабиякого успіху: його світлини публікують одні з впливових видань, зокрема, Time, Huffington Post, Daily Mail та National Geographic. 

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У вільний час Альберт Дрос створює магічні фото, які приковують до себе увагу та зачаровують красою. У мережі чоловік опублікував яскраві світлини, зняті в нідерландському селі Зансе-Сханс. Неймовірна природа, таємничий туман та гра світла – саме такими постає сері дивовижних фото Альберта Дроса. 

Село Зансе-Сханс є популярним туристичним напрямком. Упродовж дня воно заповнене тисячами туристів. Проте коли туристичні магазини та ресторани закриваються, автобуси від'їжджають, а площа стає повністю порожньою, зйомка показує справжню красу цього місця,
– запевнив Альберт Дрос в одному із видань.

За його словами, найкращі фото у Зансе-Схансі вдають зранку, коли природа наче ще не прокинулась. Тоді туман охоплює все село, а вітряки здаються казковими і трішки містичними. 

Теги: LifeStyle Фотоновини Подорожі Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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