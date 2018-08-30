Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького

В Центрі протидії корупції виявили цікаву закономірність: як тільки доходить до оскарження закриття справи щодо сина Авакова, Кримінальний процесуальний кодекс перестає діяти. Реальна магія.

Кримінально процесуальний кодекс вимагає від суду зареєструвати таку скаргу та визначити суддю у день її надходження. В нашій скарзі щодо сина Авакова пройшло більше тижня, а найгуманніший український суд мовчав, наче партизан.

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Ми почали переживати, що всі судді втекли у відпустку, як раніше від аналогічної скарги на 1,5 місяці спершу втік керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, а потім його заступник Максим Грищук. В їхньому випадку з Кримінально процесуальним кодексом теж відбувалася магія. КПК зобов'язував розглянути скаргу на закриття справи сина Авакова упродовж 3 днів.

Два місяці, тобто у 20 разів довше дозволеного КПК, Антикорупційна прокуратура ігнорувала скаргу від Національного Антикорупційного Бюро. Ось така магія. Я думаю, що син Авакова має якийсь магічний вплив і на закони, і на керівників правоохоронних органів. І перші, і другі просто перестають працювати, коли його бачать.

Пропоную родині Авакових ще один прибутковий бізнес почати – продавати злочинцями сімейні фотографії Авакових. Захист від закону і правоохоронців, схоже, гарантовано. До речі, можна і супутній бізнес одразу організувати: ліпити фото на всіляке, пробачте, гівно, яке корупціонери втридорога продають державі.



Син Авакова – Олександр

Ну, з рюкзаками, які син Авакова втулив Національній Гвардії батька Авакова спрацювало. Значить, за аналогією, працюватиме і в інших схемах. Наприклад, обкрадають армію, розпилюючи бюджет на закупівлях палива, ліпимо на цистерни родинне фото Авакових. Вуаля, і навіть після наведення детективами НАБУ беззаперечних доказів Назар Холодницький відпускає винних.

А як же розгорнутися можна при розкраданні наших податків при будівництві та капітальних ремонтах! Уявіть, ремонтують чергову сільську школу за ціною будівництва нової. І щоб не отримати індульгенцію від Холодницького схемщики купують право розмістити родинне фото Авакових на банері, яким вкриють всю будівлю.

О, бізнес працюватиме! Куди там мізерні мільйони наших податків, вкрадених на схемі “рюкзаків Авакова”. Щоправда при крадіжці наших податків в особливо великих розмірах, окрім фотографії родини Авакових, варто друкувати ще й фото генпрокурора Юрія Луценка.

Чому не Назара Холодницкого, запитаєте ви? Адже це він особисто відхилив скаргу НАБУ на закриття справи сина Авакова. Тому що з Назаром Холодницьким все зрозуміло. Як і більшість дешевих виконавців, він опиниться у кращому для себе випадку на смітнику історії, у кращому для нас випадку – у в‘язниці. Принаймні ми для цього зробимо все можливе.



Назар Холодницький (зліва) і Юрій Луценко (справа)

Юрія Луценка потрібна покарати за те, що він особисто кришує Назара Холодницького, який вже на постійній основі знищує ТОП-корупційні справи, розслідуванні Антикорупційним Бюро. За кожну справу, знищену Холодинцьким від весни цього року, відповідає особисто генпрокурор Юрій Луценко.

Тому що саме Юрій Луценко відмовився підписувати підозру Назару Холодницькому після доведених фактів знищення останнім справ НАБУ. Пам’ятаєте, коли керівник Антикорупційної прокуратури попереджав фігурантів про обшук та гарантував їм недоторканність, розповідав, що брехати на допитах і тому подібне.

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Лише генеральний прокурор, тобто Юрій Луценко, може підписати підозру керівнику Антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Але Юрій Луценко відмовився це зробити. А значить – особисто він відповідає за всі подальші знищені Холодницьким справи.

В тому числі за закриту “рюкзачну” справу сина міністра МВС Авакова. Як і за багато інших, про які я розповім вам в цьому блозі. Будь ласка, не забудьте про цю персональну відповідальність Юрія Луценка, коли той перед виборами брехатиме вам про свої успіхи.

Як громадяни ми мусимо добитися кримінального покарання і Луценка, і Авакова, і Холодницького. Без покарання ТОП-корупціонерів та, ще більш важливо, їхніх захисників, порочне коло безкарності політичної еліти не буде розірвано.

Ми як народ мусимо зламати цю безкарність. Не має іншого способу встановити в країні право та справедливість. Тільки прецедентами покарання ТОП-корупціонерів та їхніх захисників: таких як Юрій Луценко та Назар Холодницький. І рано чи пізно усі разом ми цього доб’ємося.