Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Магнітна буря першого рівня очікується у суботу, 3 листопада. Окрім цього, 4, 5, 6, 9 та 11 листопада метеозалежні люди можуть відчувати магнітні збурення.

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Під час магнітних бур та геомагнітних коливань люди можуть відчувати головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, зниження працездатності та втому, зростання адреналіну у крові, загострення хронічних захворювань, стреси та депресію.

Стан можна полегшити хорошим відпочинком, збалансованим харчуванням і прогулянками на свіжому повітрі.

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