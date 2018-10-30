Магнітні бурі у листопаді: потужна хвиля припаде на початок місяця
Магнітні бурі у листопаді 2018 року передбачаються інтенсивними лише на початку. На українців цього місяця наразі чекає лише одна магнітна буря.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Магнітна буря першого рівня очікується у суботу, 3 листопада. Окрім цього, 4, 5, 6, 9 та 11 листопада метеозалежні люди можуть відчувати магнітні збурення.
Читайте також: Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм
Під час магнітних бур та геомагнітних коливань люди можуть відчувати головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, зниження працездатності та втому, зростання адреналіну у крові, загострення хронічних захворювань, стреси та депресію.
Стан можна полегшити хорошим відпочинком, збалансованим харчуванням і прогулянками на свіжому повітрі.
Магнітні бурі у листопаді: графік
Читайте також: Як магнітні бурі впливають на організм людини: відповідь лікаря
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.