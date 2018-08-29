Магнітні бурі у вересні: до чого готуватись українцям

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Цього місяця Україну накриє шість магнітних коливань, які прирівнюються до магнітної бурі першого рівня G1. Зокрема, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

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Бурі першого рівня можуть впливати на енергетичні системи, космічні апарати та наземні системи.

Дехто з метеозалежних людей може відчувати у ці дні незначний дискомфорт. Його можна полегшити, уникаючи стресів, інтенсивних занять спортом та більше відпочиваючи. Також медики рекомендують збалансовано харчуватись і більше проводити часу на вулиці.

Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.

Магнітні бурі у вересні: графік

До слова, у 2018 році магнітні бурі найвищого класу в Україні пройшли 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня. Всі інші магнітні бурі сягали мінімального – першого рівня.

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