Магнітні бурі у вересні: до чого готуватись українцям
Магнітних бур у вересні 2018 року наразі не прогнозують. Та на жителів планети чекають часті магнітні збурення, сила яких прирівнюється до магнітної бурі першого рівня.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Цього місяця Україну накриє шість магнітних коливань, які прирівнюються до магнітної бурі першого рівня G1. Зокрема, магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.
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Бурі першого рівня можуть впливати на енергетичні системи, космічні апарати та наземні системи.
Дехто з метеозалежних людей може відчувати у ці дні незначний дискомфорт. Його можна полегшити, уникаючи стресів, інтенсивних занять спортом та більше відпочиваючи. Також медики рекомендують збалансовано харчуватись і більше проводити часу на вулиці.
Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.
Магнітні бурі у вересні: графік
До слова, у 2018 році магнітні бурі найвищого класу в Україні пройшли 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня. Всі інші магнітні бурі сягали мінімального – першого рівня.
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