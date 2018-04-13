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Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм

27 Читать новость на русском
Магнітні бурі в Україні
Магнітні бурі в Україні / ama.com.au

Під час магнітних бур метеозалежна людина може відчувати біль у серці, мігрені, слабкість, порушення серцебиття і перепади настрою.

12 квітня Україну накрили магнітні бурі, які триватимуть до суботи, 14 квітня. Лише з 15 і 16 квітня магнітні бурі почнуть відступати.

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У ці дні треба бути максимально уважними до свого здоров'я, оскільки магнітні бурі мають негативний вплив на роботу серцево-судинної системи – болить голова, "скаче" тиск, з'являється відчуття розгубленості, слабкість, запаморочення, порушення серцебиття і перепади настрою, передає "МедОбоз".

Аби полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно на ці дні відмовитись від алкоголю та важкої їжі, частіше гуляти на свіжому повітрі, намагатися раніше лягати спати. Зокрема, варто подовжити час сну щонайменше на 30 хвилин.

Добрий сон допоможе організму розслабитись, тому магнітні бурі не будуть настільки важкими. Також варто відмовитись від кави – вона стимулює нервову систему і може погіршити самопочуття. Краще пийте м'ятний чай, який має заспокійливу властивість.

Варто виключити з раціону важку їжу, адже вона затримує воду в організмі. Серед продуктів, які не варто вживати – копчені, гострі і солоні продукти. Доречніше додати до щоденного раціону більше свіжих фруктів, овочів і легкозасвоюваних білків.

Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм

Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм

Теги: Лікування Здоров'я Магнітні бурі
Джерело: 24 Канал
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