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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У січні Україну накриють потужні магнітні бурі: графік

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      Магнітні бурі у січні 2019
      Магнітні бурі у січні / narodna-pravda.ua

      4, 6 і 16 січня 2019 року в Україні прогнозуються магнітні збурення, близькі до магнітної бурі рівня G1.

      Про це повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

      Читайте також: Як магнітні бурі впливають на організм людини: відповідь лікаря

      А 24 січня, прогнозується потужний метеоудар. Зазначимо, що магнітна буря першого рівня G1 позначається на самопочутті людей, що страждають від серцево-судинних захворювань.

      Магнітні бурі у січні
      Магнітні бурі у січні 2019 року: графік

      Під час магнітних бурь та геомагнітних коливань люди можуть відчувати головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, зниження працездатності та втому, зростання адреналіну у крові, загострення хронічних захворювань, стреси та депресію.

      Стан можна полегшити хорошим відпочинком, збалансованим харчуванням і прогулянками на свіжому повітрі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Магнітні бурі
      Джерело: Здоров'я 24
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