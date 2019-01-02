У січні Україну накриють потужні магнітні бурі: графік

4, 6 і 16 січня 2019 року в Україні прогнозуються магнітні збурення, близькі до магнітної бурі рівня G1.

Про це повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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А 24 січня, прогнозується потужний метеоудар. Зазначимо, що магнітна буря першого рівня G1 позначається на самопочутті людей, що страждають від серцево-судинних захворювань.



Магнітні бурі у січні 2019 року: графік

Під час магнітних бурь та геомагнітних коливань люди можуть відчувати головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, зниження працездатності та втому, зростання адреналіну у крові, загострення хронічних захворювань, стреси та депресію.

Стан можна полегшити хорошим відпочинком, збалансованим харчуванням і прогулянками на свіжому повітрі.

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