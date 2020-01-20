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      Махінація майже на 2 мільйони гривень: у чому запідозрили харківського чиновника

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      Слідчі викрили махінації під час ремонту мосту

      Прокуратура підозрює заступника голови одного із департаментів Харківської міськради. Чиновник, ймовірно, списав кошти під час ремонту мосту. За оцінками правоохоронців, ці махінації коштували держбюджету 1,9 мільйони гривень.

      Стало відомо про корупційну схему під час реконструкції одного із найбільших мостів у Харкові, повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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      Слідчі встановили, що керівник передав підряднику асфальт, який по факту коштував значно дешевше, ніж було зазначено в документації.
       

      У результаті, за оцінками правоохоронців, місцевий бюджет втратив майже 1,9 мільйона гривень. Чоловіка підозрюють у розтраті майні та зловживанні службовим становищем за статтею 191 Кримінального кодексу. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини Харкова Офіс генпрокурора Корупція
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