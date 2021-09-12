Спочатку безперешкодне проходження митного контролю, а згодом – поїздка на підпільні підприємства. Кінцева мета – людина та її авто, мовиться саме про контрафактне пальне. Сировину, або ж вже готовий бензин "бадяжники" везуть з-за кордону. Одну з таких схем нещодавно викрили на Харківщині.

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Про те, що у пункт пропуску "Гоптівка" має прибути вантажівка із сировиною для виготовлення фальсифікату, прикордонні оперативники дізналися завчасно. Далі – десятки обшуків на підприємствах та заправках. Оперативний співробітник Держприкордонслужби розповів, що весь ланцюг від кордону, фактично, відстежили до споживача.

"Матеріали були передані процесуальним керівникам і слідчим підрозділам, і відповідно в ході проведення обшуків наші застереження були підтверджені", – розповів він.

Як працюють схеми щодо підроблених нафтопродуктів

На підпільному заводі правоохоронці вилучили майже 21 тонну спиртового розчинника, завезеного з Росії під виглядом зовсім іншої речовини. А загалом лише на Харківщині вже виявили понад 730 тонн підроблених нафтопродуктів та обладнання на суму 54 мільйони гривень. Працюють такі схеми на диво просто.

В Україну ввозиться технічний метанол, що є сировиною, яка повинна оподатковуватися і накладатися митні збори під час ввезення. Але вона ввозиться приховано від митного контролю,

– пояснив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

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Тобто в документах пишуть зовсім інше найменування товару і ділки не сплачують жодних зборів. Так вже на початковому етапі втрачаються мільйони гривень, які б мали поповнити держбюджет. З цієї агресивної речовини роблять цілком реальне пальне. За інформацією правоохоронців, в Україні відповідний сурогат виготовляли на території таких областей:

Харківської;

Чернігівської;

Київської.

Адже ввозили складники з Росії та Білорусі. Відповідно логістика – мінімальна, а перевірити цистерну з небезпечним хімікатом непросто.



Складники для підробленого пального ввозили з Росії та Білорусі / Скриншот з відео програми "Кордон.UA"

Фальшиве пальне несе загрозу для автомобілів

Співробітник Держприкордонслужби зауважив, що ввозячи цистернами, як на залізничному напрямку, так і на автомобільному, певну рідину, яка ще й має позначку, що вона отруйна – не кожен митник і не кожна посадова особа має змогу контролювати й експертно перевіряти її.

Надалі фальшиве пальне реалізується не тільки на нелегальних заправках, а й, найстрашніше, у цілком законних мережах. З часом про це "просигналять" численні несправності автомобіля. Адже сурогат – реально небезпечний. Наприклад, деякі додатки здатні перетворити дешевий бензин на елітний, для аналізу. Однак насправді агресивні реактиви швидко "зжеруть" нутрощі авто.



Сурогат є небезпечним для авто / Скриншот з відео програми "Кордон.UA"

Лише з початку 2021 року в Україну ввезли понад 90 тисяч тонн сировини та готового пального. Про це свідчать обшуки на майже 50 точках можливого виготовлення. І якби ці схеми діяли надалі, сума збитків могла б сягнути щонайменше 700 мільйонів гривень.

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Та ці цифри зростають ледь не щодня. Наприклад, на Харківщині прикордонні оперативники разом зі спецпризначенцями ДОЗОРу та митниками викрили чергову схему. Ділки поставляли в Україну скраплений газ для побутового користування. Далі – незаконно переробляли його на автомобільний та розповсюджували по заправках.

Водночас охочих придбати дешеве пальне й досі надто багато. Тож розраховувати на те, що тіньовий ринок з часом зійде нанівець не варто. Швидше за все – змінюватимуться лише схеми.