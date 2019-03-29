Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці

Підвали і горища українських багатоповерхівок завжди були ласим шматком. Але усе частіше ці технічні приміщення захоплюють варварськими методами.

Мешканці двох будинків на вулиці Драгоманова у Києві несподівано дізнались про те, що частину їх технічного поверху на горищі й частину підвалу без їх відома і дозволу приватизували.

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Незнайомі особи намагалися встановити власні двері на останньому технічному поверсі, що й зафільмували жителі столичної багатоповерхівки на Лівому березі Дніпра.

На відео з камер спостереження видно, як ті самі особи вільно заходять у під'їзд й схоже, що намагаються зламати замки у технічних приміщеннях.



Фрагмент з відео камер спостереження

Згодом з'ясувалося, що чоловік на ім'я Михайло Старик дійсно мав право власності на майже 500 квадратних метрів нежитлових приміщень на 26 поверсі будинку на Драгоманова. Ще 56 квадратів зареєстровано на Старик Тетяну Олексіївну, ймовірно його мати.



Михайло Старик

Усе це відбувалось за день до передачі будинку з управління приватного ЖЕКу на баланс ОСББ. Раніше дім обслуговувала приватна фірма ПУЕЦ – "Перший український експертний центр". Ключі від технічних приміщень мали б бути у вільному доступі працівників саме цієї компанії.

Уже після сутички зі Стариком мешканці почали ретельно аналізувати відео з камер спостережень, на одному із записів вони помітили сантехніка з ЖЕКу – він ключами відкривав двері у підвал пану Старику. Ще раніше мешканці помітили, що у підвалі вибили вікно.



Вибите вікно у підвалі будинку на вулиці Драгоманова в Києві

Та будинок на Драгоманова, 40є – не єдиний, де у лютому 2019 року несподівано з'явились нові співвласники. Той самий Михайло Старик так само несподівано зареєстрував право власності на горище й підвал вже у сусідньому будинку на Драгоманова 40з. Згодом і його власники помітили, що на горищі і підвалі з'явились двері, яких раніше не було, а подекуди навіть замінили замки.

Усі ці підвали і горища за проектом виключно технічні приміщення: у них не може бути окремого власника. Ані забудовник "Київміськбуд", ані приватний жек ПУЕЦ не підтвердили, що до них звертались з приводу відчуження цих об'єктів.

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Вони не надавали дозвіл на розробку проектної документації на ці приміщення, на змінення їх статусу з технічного у нежитлове, а тим паче не давали згоду на продаж. У КМДА ж розповіли, що без дозволу усіх власників будинку ні здати в оренду, ані продати ці об'єкти неможливо.

Господарі тих будинків не те що не давали згоди, вони і гадки не мали, що на ці приміщення хтось претендує. Ні забудовник, ні приватний ЖЕК теж говорять, що не в курсі.

Одне з приміщень зареєстровано на Старика на підставі акту дарування від його мами, яка у свою чергу це приміщення отримала як спадщину. Спадок пані Старик зареєструвала приватний нотаріус Ольга Соколова з міста Городище на Черкащині. Сама ж Тетяна Старик працює в Городищенському відділі Черкаського БТІ.



Хто причетний до привласнення технічних приміщень

Журналісти Центру розслідувань України звернулись до Мін'юсту із проханням пояснити, чи були порушення в діях нотаріуса Соколової.

Спадкова справа була відкрита з порушенням законодавства. Нотаріус не в повному об'ємі дослідила об'єкти спадщини й помилково включила в спадщину об'єкт, який на підставі договору дарування відійшов третій особі,

– зазначив юрист Андрій Халупний.

Проте відповіді на питання про те, на основі чого з'явилась ця спадщина, хто її попередній власник та у кого він купував ці приміщення, журналісти не отримали.

Та несподівано усі записи про право власності на Старика і його мати зникли з реєстру нерухомості – скасувала їх та сама нотаріус з Городища. Це при тому, що акт дарування від Старик Тетяни до Старика Михайла реєструвала вже київська нотаріус Джульєтта Шрехста.

Тобто Соколова сама скасувала не лише свої реєстраційні, а й іншого нотаріуса. Це означає, що зараз ці приміщення не мають власника – як це було раніше.

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Згодом Старик пояснив, що його батько нібито купував ці приміщення у "Київміськбуду". Але сам забудовник цей факт категорично заперечує. По одному з будинків вже відкрита кримінальна справа, щодо іншого провадження так і не зареєстрували.

Як Дарницький районний суд допоміг захопити ще одне горище і наскільки нелегко повернути майно, яке приватизували через судову підробку – дивіться у програмі.