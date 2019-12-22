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      Махінації з квитанціями за опалення: мешканцям столиці приходять космічні платіжки

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      Попри теплу погоду жителям столичної багатоповерхівки приходять космічні рахунки за опалення. Наприклад, за місяць вони мають сплатити по 4 тисячі з квартири. Мешканці переконані, що їх обманюють, адже беруть показники лічильника без їхнього відома.

      Пенсіонерка Раїса отримала квитанцію за опалення у 4159 гривень, тоді як за воду їй нарахували 280 гривень. При пенсії у 1670 гривень такі рахунки – фізично неможливо сплатити. Вона зможе оплатити її лише за умови, якщо не буде 3 місяці нічого їсти й пити.

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      На збільшення вартості опалення скаржаться й інші мешканці цього будинку. Всі в один голос запевняють, що у порівнянні з минулим роком, ціни виросли удвічі. Мешканець будинку Владислав підкреслив, навіть якщо рахувати за новим тарифом, то ніяк не може бути така велика сума. 

      Жителі будинку цифрам у квитанціях не вірять, бо показники з лічильника беруть без їхнього відома. І на звернення надати доступ до них, у відповідь чують лише одні обіцянки від заступника столичного мера.

      Навіть якщо нас допустять, то там такі лічильники, що ми нічого не побачимо. Вони знімають показники на флешку. Але у цей момент вони повинні показати нам усе, що вони зняли,
      – наголосила мешканка Людмила.


      Махінації з квитанціями за опалення

      Розбираючись з цією проблемою, жителі будинку знайшли ще одну, не менш важливу. Виявляється, вони мають повернути пільги, надані їм торік. І всю цю суму компанія, яка обслуговує їхні лічильники – "Єврореконструкція", без відома людей, внесла у квитанції. І сума там не маленька – приблизно 2 тисячі. 

      Як виявилося, у департаменті житлово-комунальної інфраструктури, куди звернулися мешканці будинку, зробити нічого не можуть.

      Це приватна організація. Вона мені не підпорядкована, я розумію, що треба якимось чином спробувати вплинути на ситуацію. Ну, я спробую подзвонити директору "Єврореконструкції", сказати у чому проблема. Чи послухає він мене, я не можу пообіцяти,
      – зауважив перший заступник директора департаменту Іван Пастухов.

      Тепер жителі багатоповерхівки планують писати нові заяви, аби їм надали інформацію про те, скільки вони насправді використали кілокалорій тепла за останні 2 роки.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Тарифи Тарифи на газ Новини Києва Ціни
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