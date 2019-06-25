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      Макарова розповіла про перспективи України з МВФ

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      Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми, – Маркарова
      Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми, – Маркарова / Liga.net

      Наразі Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування. Нинішня програма була укладена на період виборів.

      Нова програма може бути укладена на три роки, про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, пише Bloomberg.

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      Міністр не назвала можливий обсяг фінансування міністр не назвала. 

      У певному сенсі ця програма зробила те, що повинна була зробити,
      – сказала міністр.

      Маркарова пояснили, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України. Саме тому уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

      "У цьому місяці було продано 1 мільярд євроборгів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", – зазначила Маркарова.

      Як Україна співпрацювала з МВФ до цього?Наразі наша країна отримує фінансову допомогу завдяки новій програмі співпраці, яку затвердила з Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За 14 місяців Україна має отримати 3,9 мільярда доларів.

      Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще один транш МВФ необхідний для того, щоб підтримати фінансову стабільність України та уникнути технічного дефолту.

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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Гроші
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