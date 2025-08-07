Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Постраждав 22-річний ветеран ЗСУ: прокуратура розповіла деталі стрілянини в Харкові

Вранці 7 червня в Черкасах сталася стрілянина у "МакДональдзі". Раніше повідомлялося, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Персонал та відвідувачів евакуювали.

Близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка. Наразі невідомо, у якому він стані. Також відсутня офіційна інформація щодо того, чи є постраждалий організатором злочину.

На місці події перебувають слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.