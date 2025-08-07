Укр Рус
7 серпня, 12:40
Стрілянина в "МакДональдз" у Черкасах: із закладу винесли пораненого чоловіка, – ЗМІ

Ярослав Погончук

У Черкасах відбулася стрілянина в "МакДональдз". Із закладу вивезли пораненого чоловіка.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Вранці 7 червня в Черкасах сталася стрілянина у "МакДональдзі". Раніше повідомлялося, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Персонал та відвідувачів евакуювали.

Близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка. Наразі невідомо, у якому він стані. Також відсутня офіційна інформація щодо того, чи є постраждалий організатором злочину.

На місці події перебувають слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.

 