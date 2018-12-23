Make panelka great again: дизайнери креативно увіковічнили будинки Києва
Столичні дизайнери втілили у життя незвичний проект під назвою "Серія".
Він містить три види предметів побуту з графічними зображеннями типових будинків Києва: листівки, плакати та фарфорові тарілки.
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За словами словами однієї з авторок проекту Олени Орап, у таких, на перший погляд, звичайних речах, як тарілки, вони намагались відобразити "ідеальний образ цієї дійсності".
Адже на проектах архітекторів 80-90-х фасади виглядали ідеально, - і нашим завданням було повернути їм красу первинної задумки. Make panelka great again!
– написала дизайнерка у своєму Facebook.
Графіка була створена на основі фасадів будинків БПС (типові багатоповерхові панельки) та КТ – одна з найпопулярніших серій будівель у Києві.
Що цікаво, зображення будинків на фарфорових тарілках нанесене 8%-м натуральним золотом. Їх можна придбати за 650 гривень. Постери з будинками обійдуться у 150 грн, а листівки – 35 грн.