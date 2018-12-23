19:20
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Make panelka great again: дизайнери креативно увіковічнили будинки Києва

      109 Читать новость на русском
      Дизайнерки створили тарілки з зображенням панельок Києва
      Дизайнерки створили тарілки з зображенням панельок Києва / Facebook

      Столичні дизайнери втілили у життя незвичний проект під назвою "Серія".

      Він містить три види предметів побуту з графічними зображеннями типових будинків Києва: листівки, плакати та фарфорові тарілки.

      Дивіться також: Подорож у часі та просторі: художник створює милі годинники у вигляді панельних будинків

      За словами словами однієї з авторок проекту Олени Орап, у таких, на перший погляд, звичайних речах, як тарілки, вони намагались відобразити "ідеальний образ цієї дійсності".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений СЕРІЯ______ (@seria_number)

      Адже на проектах архітекторів 80-90-х фасади виглядали ідеально, - і нашим завданням було повернути їм красу первинної задумки. Make panelka great again!
      – написала дизайнерка у своєму Facebook.

      Графіка була створена на основі фасадів будинків БПС (типові багатоповерхові панельки) та КТ – одна з найпопулярніших серій будівель у Києві.

      Що цікаво, зображення будинків на фарфорових тарілках нанесене 8%-м натуральним золотом. Їх можна придбати за 650 гривень. Постери з будинками обійдуться у 150 грн, а листівки – 35 грн.

      Дивіться такоЖ:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Дизайн
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 465
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сьогодні , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 834
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1213
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      9063
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Росія не заборонятиме в'їзд українцям у відповідь, – МЗС РФ
       30 листопада , 12:21
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Головні новини футболу 18 вересня: Феєричний старт Ліги чемпіонів, Шахтар готується до дуелі з Хоффенхаймом
       19 вересня , 07:00
      Екс-гравець Шахтаря відзначився красивим голом у Кубку Туреччини (відео)
       31 жовтня , 20:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук