Макгрегор і Нурмагомедов домовилися про бій: відома дата
Бій чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.
Цей бій повинен стати найбільш очікуваною подією року і пройде в рамках UFC 229.
Читайте також: Нурмагомедов пригрозив Макгрегору розплатою за витівку з нападом на автобус
Макгрегор не виступав в UFC з 2016 року. Він покинув октагон заради бою проти Флойда Мейвезера в боксерському рингу, який ірландець програв технічним нокаутом в 10-му раунді.
Нурмагомедов останній бій провів 7 квітня, перемігши в титульному поєдинку американського ріелтора Ела Яквінту.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"9 травня 2015 , 18:42
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР12 серпня 2017 , 21:08
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00