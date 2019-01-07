Макгрегор кинув виклик японцю, якого побив Мейвезер

Колишній чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор хоче провести поєдинок за правилами змішаних єдиноборств з японцем Теншіном Насукавою.

Про це сам ірландець повідомив у своєму Twitter.

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Я хочу виставковий бій з Теншіном Насукавою в Токіо. До цього літа. Будь ласка, організуйте цей поєдинок прямо зараз. З повагою, чемп-чемп,

– написав Макгрегор.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 января 2019 г.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Насукава зустрівся в показовому поєдинку з колишнім чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером.

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