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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Макгрегор кинув виклик японцю, якого побив Мейвезер

      91 Читать новость на русском
      Макгрегор кинув виклик Насукаві
      Макгрегор кинув виклик Насукаві

      Колишній чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор хоче провести поєдинок за правилами змішаних єдиноборств з японцем Теншіном Насукавою.

      Про це сам ірландець повідомив у своєму Twitter.

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      Я хочу виставковий бій з Теншіном Насукавою в Токіо. До цього літа. Будь ласка, організуйте цей поєдинок прямо зараз. З повагою, чемп-чемп,
      – написав Макгрегор.

      Нагадаємо, що у своєму останньому бою Насукава зустрівся в показовому поєдинку з колишнім чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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