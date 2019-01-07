Макгрегор кинув виклик японцю, якого побив Мейвезер
Колишній чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор хоче провести поєдинок за правилами змішаних єдиноборств з японцем Теншіном Насукавою.
Про це сам ірландець повідомив у своєму Twitter.
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Я хочу виставковий бій з Теншіном Насукавою в Токіо. До цього літа. Будь ласка, організуйте цей поєдинок прямо зараз. З повагою, чемп-чемп,
– написав Макгрегор.
Нагадаємо, що у своєму останньому бою Насукава зустрівся в показовому поєдинку з колишнім чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером.
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Джерело: 24 Канал
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