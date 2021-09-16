Макіяж мерців подорожчав: оновили прайс-лист одеського моргу

В Одеському патологоанатомічному бюро встановили нові тарифи на всі платні послуги для померлих. Зокрема, збільшили вартість стрижки й косметології.

Вони належать до категорії послуг "Підготовка тіла до поховання". Розпорядження про зміни цін підписала директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

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Ціна макіяжу, стрижки та бальзамування

Цей документ створили ще 31 серпня. Він вступив у дію після публікації в ЗМІ. Список "декоративних" послуг моргу:

Стрижка – 521 гривня 59 копійок.

Косметологія тіла покійного (обличчя, руки) – 628 гривень 42 копійки.

Загальна підготовка до поховання (обличчя, руки, волосся) – 730 гривень 84 копійки.

Бальзамування тіла – 1404 гривень 16 копійок.

Що таке бальзамування Процес просочування тканин трупа речовинами, що знищують мікробів. Це необхідно, щоб запобігти гниттю, а також зупинити посмертне руйнування тканин, яке відбувається після смерті.



Здебільшого це роблять для тривалого транспортування померлих, а також для викладання анатомії.



Інформація взята з Процес просочування тканин трупа речовинами, що знищують мікробів. Це необхідно, щоб запобігти гниттю, а також зупинити посмертне руйнування тканин, яке відбувається після смерті.Здебільшого це роблять для тривалого транспортування померлих, а також для викладання анатомії.Інформація взята з Вікіпедії

Що там ще подорожчало

Звичайно, Патологоанатомічному бюро є й інші платні послуги, які надають експерти. Загалом у спису їх 93 та ціни коливаються від 214 до 563 гривень.

Переважно там вказані дослідження окремих органів або частин трупа. Ціна також відрізняється, якщо в тілі були запальні процеси. Проте найдорожче в установі, як і до збільшення цін, проходити інтернатуру. Там це наразі вартує 12 600 гривень.