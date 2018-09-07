Макіяж для жирної шкіри: 6 хитрощів від небажаного блиску

Власниці жирної шкіри добре знають, що уже через кілька годин після нанесенні макіяжу він починає розмазуватися по обличчю та проявляється блиск. Щоб цього уникнути, можна скористатися кількома секретами.

Очищення

Перед нанесенням макіяжу, шкіра має бути добре відлущеною і абсолютно свіжою.

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Зволоження

Також перед макіяжем жирну шкіру треба зволожити, а не намагатися підсушити. Оскільки від лосьйонів для жирної шкіри, сальні залози починають працювати ще активніше. Тому вже через годину після нанесення тонального засобу з’явиться небажаний блиск.

Тому після вимивання нанесіть легкий зволожуючий крем, а за 30-40 секунд, можна приступати до макіяжу.

База

База під макіяж, яку ще називають праймером, забезпечить стійкість макіяжу.

Тональний крем

Спробуйте тональні креми, які мають матуючий ефект. Вони, як правило, мають у складі менше олій і не забивають пори.

Коли жирний блиск таки проявився, не запудрюйте його – краще промокніть чистою серветкою.

Матуючі серветки

Матуючі серветки допомагають швидко усунути жирний блиск і не розмазати макіяж. Завдяки низькій щільності і всмоктуючим властивостям, матуючі серветки за секунду прибирають блиск так, що навіть не доведеться припудрювати Т-зону.