11:43
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Краса
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Макіяж для жирної шкіри: 6 хитрощів від небажаного блиску

29 Читать новость на русском
Макіяж для жирної шкіри
Макіяж для жирної шкіри / glamour.com

Власниці жирної шкіри добре знають, що уже через кілька годин після нанесенні макіяжу він починає розмазуватися по обличчю та проявляється блиск. Щоб цього уникнути, можна скористатися кількома секретами.

Очищення

Перед нанесенням макіяжу, шкіра має бути добре відлущеною і абсолютно свіжою.

Читайте також: Як зробити ідеальний макіяж губ: 10 секретів від візажиста

Зволоження

Також перед макіяжем жирну шкіру треба зволожити, а не намагатися підсушити. Оскільки від лосьйонів для жирної шкіри, сальні залози починають працювати ще активніше. Тому вже через годину після нанесення тонального засобу з’явиться небажаний блиск.

Тому після вимивання нанесіть легкий зволожуючий крем, а за 30-40 секунд, можна приступати до макіяжу.

База

База під макіяж, яку ще називають праймером, забезпечить стійкість макіяжу.

Тональний крем

Спробуйте тональні креми, які мають матуючий ефект. Вони, як правило, мають у складі менше олій і не забивають пори.

Коли жирний блиск таки проявився, не запудрюйте його – краще промокніть чистою серветкою.

Матуючі серветки

Матуючі серветки допомагають швидко усунути жирний блиск і не розмазати макіяж. Завдяки низькій щільності і всмоктуючим властивостям, матуючі серветки за секунду прибирають блиск так, що навіть не доведеться припудрювати Т-зону.

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2171
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
6 вересня, 23:24 Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук