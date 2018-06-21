Макіяж на випускний 2018: головні тренди та яскраві ідеї з фото та відео

Невдалий макіяж на випускний 2018 зіпсує вам усі зусилля, які ви прикладете до вибору сукні і зачіски. Які головні тренди панують в макіяжі цього року та що треба знати при виборі макіяжу на випускний – читайте в матеріалі.

Макіяж на випускний 2018: головні тренди

Випускний 2018 – це особлива подія для випускників і цей вечір хочеться пам'ятати все своє життя. А отже до вибору сукні/костюму, зачіски та макіяжу – потрібно підходити з особливою увагою.

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Так само, як і на сукні та зачіски, є й мода на макіяж. Однак не забувайте, що макіяж на випускний не має бути дуже яскравим чи вульгарним. До його вибору треба поставитися максимально відповідально.

Тренди в макіяжі 2018:

- натуральність або нюдовий макіяж;

- максимальне сяйво (блискітки, глітер);

- вічна класика – червоні відтінки помад;

- графічні стрілки;

- рожеві акценти.



Головний тренд в макіяжі 2018 – натуральність

Як підготуватись до нанесення макіяжу на випускний:

- перше і головне правило підготовки до нанесення макіяжу – це чиста шкіра. Якщо у вас є якісь недоліки – ще не пізно сходити до косметолога, він вам порадить як їх позбавитися. Також спробуйте харчуватися правильно, так ви убезпечите себе від висипань чи подразнень;

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- подумайте про брови та вії. Сьогодні в моді натуральність – тож брови не повинні мати чітку форму, а мають бути максимально природними та густими. Що стосується вій – то сьогодні є безліч процедур, з якими ваші вії будуть довгими та красивими і без туші;

- перед випускним спробуйте спати по 7-8 годин щодня хоча би тиждень. Мішки під очима простіше побороти саме таким методом, а не тональним кремом;

- якщо у вас обвітрені губи – полікуйте їх спеціальними бальзамами до випускного. Так будь-яка помада буде рівно лягати на губи.

Після того, як ви приведе свою шкіру обличчя в порядок – будь-який макіяж буде виглядати гарно та доглянуто. Навіть якщо ви будете використовувати мінімум косметики – ви будете виглядати неперевершено.

Макіяж на випускний 2018 – нюдовий

Натуральність завжди в моді. Природне сяйво доглянутої шкіри значно привабливіше, ніж важкий контурінг, який перетворює обличчя в подобу маски. Саме тому світові візажисти не поспішають відмовлятися від макіяжу нюд.

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Макіяж на випускний 2018 – нюдовий

Нюд – це мінімум косметики, але максимум догляду за шкірою обличчя. Якщо косметика і присутня, то повинна бути в натуральних відтінках, найбільш близьких до тону твого обличчя. До того ж вже кілька сезонів в тренді тримаються натуральні брови.

Головний секрет такого макіяжу – створити ефект бездоганності при максимальній природності. Це вдасться зробити за допомогою спеціальних засобів для маскування недоліків шкіри, при цьому необхідно підкреслити природне світіння, створити легкий рум'янець і, звичайно, додати погляду виразності.

Як зробити нюдовий макіяж на випускний 2018: відео

Макіяж на випускний 2018 – максимальне сяйво

Макіяж в золотих відтінках, мабуть, один з найбільш універсальних святкових варіантів. Цей варіант макіяжу має на увазі використання тіней в теплих золотих відтінках з використанням глітера або будь-яких блискіток.



Макіяж на випускний 2018 з блискітками

Такий макіяж буде святковим, стильним та дуже жіночним. Ви можете нанести сяючі тіні одного відтінку, або ж скомпонувати їх з іншими кольорами. Дуже оригінально виглядають блискучі стрілки (як на нижніх, так і на верхніх повіках). Невеликими блискітками у вигляді зірочок можна прикрасити верхню повіку.



Макіяж на випускний 2018 – блискучі стрілки

Головне в цьому макіяжу – знати міру. Не використовуйте дуже багато блискіток, адже це зможе переобтяжити ваш образ.

Як зробити макіяж на випускний 2018 з глітером: відео

Макіяж на випускний 2018 – вічна класика

Це абсолютно безпрограшний варіант макіяжу, який ніколи не виходить з моди і виглядає неймовірно жіночно та стильно. У такому варіанті макіяжу головне секретна зброя – червона помада або покриття для губ в яскравому, наближеному до червоного, відтінку.

Стосовно макіяжу очей у вічній класиці варіантів кілька. Можна обмежитися тушшю для вій і напівпрозорими тінями, а можна підкреслити виразність погляду за допомогою усіма улюблених стрілок.

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Макіяж на випускний 2018 з червоною помадою

З палітри червоних відтінків на вершині популярності в 2018 – вишневий колір. Вишнева помада може бути напівпрозорою, ближче до рожевого, щільною і насиченою. Текстура помади також може бути будь-який: матовою, глянсовою або з дрібними блискітками.



Макіяж на випускний 2018 з червоною помадою

Але пам'ятайте, що яскраво насичена помада може виглядати не дуже доречно на випускному. тому рекомендуємо обрати більш тепліші відтінки та скористатись методом "омбре".

Як зробити макіяж на випускний 2018 з червоною помадою: відео

Макіяж на випускний 2018 – графічні стрілки

Звичайні стрілки вже відходять з моди, а на їх заміну приходить графічність. Для створення таких помітних стрілок крім лайнера і рідкої підводки потрібно використовувати насичені тіні з щільною текстурою.



Макіяж на випускний 2018 з графічними стрілками

Потрібно щедро окреслити лінію уздовж вій чорними тінями з щільною текстурою. Не радимо малювати дуже грубі стрілки, адже вони обтяжують образ. Найкраще такий макіяж пасуватиме до некласичних суконь. Наприклад, до суконь із пір'ям або ж мереживом. У випадку класичної сукні – краще обрати нюдовий макіяж з яскравими губами.

Макіяж на випускний 2018 – рожеві акценти

Рожевий колір – один із найпопулярніших в цьому сезоні (і не лише в одязі). Макіяж з рожевими акцентами – дуже легкий, романтичний та жіночний.



Макіяж на випускний 2018 з рожевими акцентами

Для його створення знадобляться лише рожеві рум’яна, які потрібно нанести не тільки на вилиці, а й на повіки. Доповнити такий макіяж краще прозорим блиском для губ.

Як зробити макіяж на випускний 2018 з рожевими акцентами: відео