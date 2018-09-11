Макіяж від супермоделі: Алла Костромічова показала, як зробити натуральний мейк-ап
Ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" і всесвітньо відома модель Алла Костромічова розповіла, як зробити натуральний макіяж, який підійде для повсякденного життя, а також для модельних кастингів.
Перш за все необхідно зволожити шкіру, для цього Алла наносить легкий флюїд, а тоді переходить до тону.
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За словами моделі, хороша якісна тональна основа – запорука ідеального макіяжу, тому на "тоналці" не треба економити. А от на beauty-засобах як: олівець для брів, рум’яна, тіні – можна заощадити.
Алла також користується хайлатейром і радить обирати ті засоби, які не мають крупних блискіток, оскільки такий блиск виглядатиме ненатурально.
Щодо брів, то їх треба підкреслити по природній лінії. У цьому допоможе дуже тоненький олівець.
Дивіться відео, як зробити натуральний від Алли Костромічової: