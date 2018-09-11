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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Макіяж від супермоделі: Алла Костромічова показала, як зробити натуральний мейк-ап

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Алла Костромічова
Алла Костромічова / Фото з Іnstagram

Ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" і всесвітньо відома модель Алла Костромічова розповіла, як зробити натуральний макіяж, який підійде для повсякденного життя, а також для модельних кастингів.

Перш за все необхідно зволожити шкіру, для цього Алла наносить легкий флюїд, а тоді переходить до тону.

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За словами моделі, хороша якісна тональна основа – запорука ідеального макіяжу, тому на "тоналці" не треба економити. А от на beauty-засобах як: олівець для брів, рум’яна, тіні – можна заощадити.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

Алла також користується хайлатейром і радить обирати ті засоби, які не мають крупних блискіток, оскільки такий блиск виглядатиме ненатурально.

Щодо брів, то їх треба підкреслити по природній лінії. У цьому допоможе дуже тоненький олівець.

Дивіться відео, як зробити натуральний від Алли Костромічової:

 

Теги: Мода LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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