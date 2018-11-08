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      Макіяж як у Тейлор Хілл: Топ-10 порад від зіркового візажиста Лізи Елдрідж

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      Ліза Елдрідж і Тейлор Хілл
      Ліза Елдрідж і Тейлор Хілл / Instagram/ @lisaeldridgemakeup

      Ліза Елдрідж – відома англійська візажистка з досвідом роботи понад 20 років. Вона працювала з Кеті Перрі, Еммою Вотсон, Камерон Діас, Тейлор Хілл та багатьма іншими знаменитостями. Ліза точно навчить, як правильно обирати крем для обличчя чи підкреслити натуральні брови.

      Понад двадцять років тому Ліза розпочинала свою кар’єру на телеканалі ВВС. Вона робила мейкап Сінді Кроуфорд для обкладинки Elle і після того модель ще неодноразово працювала з візажисткою, самостійно запрошуючи її до співпраці. В 1998 році Ліза розробляла унікальну лінійку косметики разом з Shiseido. А з 2015 року офіційно працює креативним директором косметичного бренду Lancôme. 

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      Вашій увазі пропонуємо 10 найдієвіших порад для створення ефектного макіяжу, які рекомендує Ліза Елджріж.

      Використовуйте SPF-крем з захистом 50 кожного дня

      У косметичці кожної дівчини просто повинен бути такий крем. Його ціна може бути трішки дорожчою, ніж коштує звичайний крем, але для шкіри – це просто необхідно.

      Праймеру бути

      Приховає недоліки шкіри, подовжить життя макіяжу, мінімізує пори – загалом, універсальний засіб.

      Обережно з бровами

      Ліза наголошує, що зараз в тренді натуральність і їй, як досвідченому візажисту, зовсім не до вподоби зафарбований кожен міліметр брови. Надати легкого тону слід так, щоб свої волоски були помітними.

       

      Не приховувати обличчя під тональним кремом

      Такий крем прийшов до нас для того, щоб приховати дрібні недоліки та вирівняти тон обличчя. Якщо на шкірі лиця є пігментні плями чи акне, слід нанести лише трішки тонального і розтушувати його ворсовою кісточкою. Таким способом ми лише вирівняємо тон, але не замалюємо все обличчя.

       

      Олівець для вій – must have у косметичці

      Профарбовувати таким олівцем потрібно відстань між віями, намагаючись тримати контур ближче до кореня. Не варто хвилюватись, якщо перша лінія вийде не зовсім рівною. Після неї можна провести ще одну, товстішу, а потім нафарбувати вії тушшю. Такий лайфхак зробить ваш погляд ще виразнішим.

      Більше не потрібно використовувати щипці для вій

      Для тих дівчат, які люблять використовувати у своєму денному макіяжі ще й тіні, теж є маленька, але дуже корисна порада. Досить використовувати підводку. Натомість можна підібрати тіні в близькому тоні до кольору туші, а в зовнішньому куточку ока зробити світліший акцент. Результат буде приголомшливий.

       

      Досить профарбовувати вії від кінчиків

      Щіточку слід прикладати максимально близько до коренів. Затримати її, масажуючи повіку. Такий рух допоможе профарбувати кожен розділ між віями та всі зайві залишки туші залишаться на повіці. Коли вони відкладаються на кінчиках вій – це виглядає непривабливо. 

      Маленьким очам – маленькі навантаження

      Якщо розріз очей у вас не дуже великий, не потрібно перевантажувати повіки. Штучно зроблені пишні вії в додачу з товстою лінією підводки, на жаль, не допоможуть їх збільшити.

      Зробити великі губи можна без хірургічного втручання

      Є декілька маленьких секретів, які візуально збільшать губи. Потрібно нанести тонкий шар помади на губи та стерти, залишивши лише легкий відтінок. Потім контур губ обвести олівцем темнішого тону, легко з’єднуючи з олівцем за допомогою ліній до середини губи.

      Для ефектного макіяжу – яскрава помада

      Не завжди потрібно робити акцент на очі та перевантажувати їх тонною туші, підводки, тіней чи олівця. Вії можна злегка нафарбувати, а весь акцент зробити на губи. Тут важливо не прогадати з вибором помади.

       

      Вперед підкорювати світ!

      Теги: LifeStyle Краса Макіяж
      Джерело: Elle.ua
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