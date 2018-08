Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа

Дональд Трамп все більше схожий на людину знервовану та загнану у куток. Цей його стан стає помітним усім – від палких супротивників до таких же палких прихильників. Недарма відомий американський часопис The Time вийшов у світ з обкладинкою, на якій було зображено американського президента у затопленому повінню Овальному кабінеті, де Трамп гарячково вигрібає на поверхню, покинувши своє президентське крісло...

The Time по суті втопив Трампа на своїй новій обкладинці

Протягом трьох днів господар Білого дому встиг зробити три, м'яко кажучи, дивні заяви, причому дві – в одному-єдиному інтерв'ю. Спілкуючись із журналістами найвірнішого його особі телеканалу Fox News, він заявив, що його колишній "придворний" адвокат Майкл Коен, який дав проти нього свідчення, насправді збрехав під присягою. Йдеться про "виплати за мовчання", які, за словами Коена, той надав двом колишнім коханкам Трампа (порнозірці Стормі Деніелс та екс-моделі Playboy Карен Макдугал), аби вони не розповідали про давні інтимні зв'язки з главою Білого дому.

Трамп заявив, що, по-перше, виплати ці були зроблені не за його наказом, а він дізнався про них постфактум, після того, як Коен вже віддав гроші жінкам. По-друге, підкреслив президент, ці гроші були виплачені не з його передвиборчого фонду – це, мовляв, були його власні кошти.

Подібні заяви Трамп робив у власному Твіттері ще напередодні цього інтерв'ю. Щойно Майкл Коен під присягою надав свої свідчення, як із Білого дому посипалися твіти.

Якщо хтось шукає собі доброго адвоката – я б порадив відмовитись від послуг Майкла Коена, – написав Трамп.

Або ж інші дописи, на зразок таких: "Коен вигадує собі побрехеньки, аби дістати угоди зі слідством". "Я ні про що не знав – це все полювання на відьом!"

Сумнівною є сама ідея, що Коен чи хто-небудь інший користувався такою всеосяжною довірою Трампа, що міг виплачувати з його власної калитки значні грошові суми, не спитавши перед тим згоди власника. Але відверто огидним здається послання Трампа про те, що якщо йдеться про власні гроші, то з ними можна робити будь-що. Зокрема – платити хабарі, гроші за мовчання й таке інше. Такі думки глави Білого дому можуть багато чого пояснити про правове мислення людини, яка офіційно вважається гарантом американських законів. Утім, Трампові до подібного не звикати: згадати лишень, як він нещодавно заявив, що "отримувати компромат про супротивників від росіян – це нормально, всі так роблять". Його теперішній особистий адвокат Рудольф Джуліані розвинув цю ідею, висунувши нещодавно тезу про те, що "немає правди й брехні, а є правда й альтернативна правда". Тому – не може бути покарання (принаймні для його підзахисного), бо все, що не скаже президент – є правдою, бодай і альтернативною. Або навіть повністю альтернативною справжній правді...

В тому ж інтерв'ю Fox News президент Америки, як завжди, щиро та прихильно похвалив сам себе, заявивши, що він "не може собі уявити, як можна вигнати з посади людину, яка так чудово працює" – цього разу йшлося вже про те, що проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту. Насправді, цей момент є знаковим. Досі про можливий імпічмент говорили виключно журналісти тих американських ЗМІ, які Трамп називає fake news, а також опозиційні політики. А після того, як одразу двоє найближчих співробітників президента – Майкл Коен та Пол Манафорт – офіційно стали вважатися злочинцями, над президентом США нависла вже цілком реальна загроза: дуже багато з того, що можуть розповісти під присягою про нього ці двоє, цілком логічним чином призводить саме до дострокового припинення дії президентських обов'язків та навіть можливого судового процесу.



Після свідчень Майкла Коена (ліворуч) та першого вироку для Манафорта (праворуч) над Трампом нависла реальна загроза імпічменту

Певно, саме тому для Трампа, який досі лише насміхався над тими, хто пророкував йому імпічмент та закликав спецслідчого Роберта Мюллера у Twitter: "Бобе, кидай ти цю справу, в тебе все одно нічого немає на руках проти мене!", подібна можливість стає реальнішою. Отож, він нервується та погрожує Америці:

Якщо мене відсторонять від президентства – на Америку чекатиме крах всіх ринків.

Цілком можливо, що з кожним новим викриттям, з кожним новим кроком слідчих Мюллера та з кожним новим судовим процесом рівні загроз, які нависатимуть над Сполученими Штатами в разі імпічменту Трампа, підвищуватимуться: від епідемії пошесті та холери до ядерної війни...

Варто зазначити, що досі провідні члени правлячої в США Республіканської партії підтримували свого президента – принаймні більшість із них. Скажімо, другий за "вагою" республіканський сенатор Джон Корнин заявив, що "люди, які вчинили погано, які порушили закон, мають бути притягнуті до відповідальності", і чітко пояснив, що має на увазі виключно Коена, аж ніяк не Трампа. Також один із найвідоміших адвокатів США – Алан Дершовіч – вважає загрозу імпічменту надуманою.

Ми перебуваємо дуже далеко від злочину чи кримінальної справи, які могли б бути гідними процесу відсторонення від президентської посади,

– переконував він в інтерв'ю все тому ж телеканалу Fox News.

Проте, можливо, сьогодні ставлення багатьох республіканців до Трампа може різко змінитися. Річ у тім, що президент США не захотів віддати належну шану одному із найзнаменитіших лідерів Республіканської партії – сенаторові Джону Маккейну, який помер в ніч на 26 серпня від бластоми мозку, не доживши чотирьох днів до власного 82-го дня народження.

Маккейн належав до найвідоміших членів американського сенату. Під час передвиборчої кампанії він підтримував Трампа, але потім перетворився на найбільшого його супротивника. Для абсолютної більшості американців Маккейн, який витримав майже шість років тортур у в'єтнамській тюрмі, був та назавжди залишиться справжнім American Herо – американським героєм. В останні свої дні він не просто недолюблював, а просто зневажав Трампа. У своєму заповіті він заборонив Трампові бути присутнім на його похороні, запросивши натомість Джорджа Буша-молодшого та ще й демократа Барака Обаму, якому свого часу програв президентські вибори. Але все це не дає права президентові США відмовляти в пошані одному з найпалкіших патріотів Америки, одному з її героїв.



Трамп відмовився гідно вшанувати пам'ять сенатора Джона Маккейна

Натомість Дональд Трамп спочатку заявив в інтерв'ю, що, мовляв, "Джон Маккейн сидів у полоні й тому вважається героєм – а я люблю людей, які в полон не потрапляли". Ще, певно, й тих, хто, як він сам, "відкосили" від армійської служби, вигадавши собі хворобу...

Як пишуть сьогодні американські ЗМІ, речниця Білого дому Сара Сандерс та шеф президентського штабу Джон Келлі разом підготували офіційну шанобливу заяву Білого дому, в якій Маккейн називався героєм та згадувалися його звитяги. Але Трамп особисто заблокував цей документ і заборонив його оприлюднювати. Натомість він обмежився коротенькою "писулькою" у Twitter: висловив співчуття родині покійного... та й усе.

