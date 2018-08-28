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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Маккейн бачив Путіна наскрізь: спогади російського опозиціонера про сенатора

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Джон Маккейн
Джон Маккейн / Фото з відкритих мереж

Координатор громадського руху "Відкрита Росія" Володимир Кара-Мурза написав некролог американському сенатору Джону Маккейну, з яким російський активіст був знайомий особисто.

Матеріал, присвячений пам'яті політика, був опублікований на The Washington Post. В ньому Кара-Мурза згадує свої давні зустрічі із Маккейном та пророчі слова сенатора-республіканця про Росію та її президента Володимира Путіна.

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Автор публікації пригадує, як на дебатах в Колумбії 15 лютого 2000 року кандидати в президенти США від Республіканської партії обговорювали Росію та її щойно призначеного лідера Володимира Путіна. Багато західних політиків вже привітали енергійного чиновника, який вільно володів німецькою. Джордж Буш-молодший висловлювався дипломатично, і Маккейн з ним не погодився.

Ми знаємо, що він (Путін – "24") апаратник. Ми знаємо, що він був співробітником КДБ. Ми знаємо, що він прийшов до влади через жорстокі військові дії в Чечні. Мене Путін дуже турбує. Боюся, що він може бути одним із тих, хто хоче, щоб потяги ходили за розкладом,
– сказав тоді Маккейн.

Його зауваження про потяги було історичним відсиланням до режиму Беніто Муссоліні в Італії, і паралель виявиться до страшного близькою, пише журналіст.

Через вісім років на інших президентських дебатах, цього разу з Бараком Обамою, Маккейн  знову виступив із застереженням.

"Я заглянув в його очі і побачив три букви: К, Д, Б", – зауважив сенатор і додав, що Путін "поступово придушив більшість свобод, дотримання яких країнами слід було б очікувати, і він продемонстрував найагресивнішу поведінку в Грузії", пригадує російський опозиціонер.

"Я вже говорив, стежте за Україною. Україна зараз на прикметі у Володимира Путіна", – застерігав у 2008 році Маккейн.

Кара-Мурза розповідає, що Маккейн знав і Бориса Нємцова. Вони зустрічалися щоразу, коли лідер російської опозиції приїжджав до Вашингтона. Автор статті був присутнім на цих зустрічах. На одній із них, за спогадами журналіста, Маккейн сказав Нємцову, що боїться за нього і що йому не слід повертатися в Росію, на що Нємцов відповів: "Це моя країна, я не відмовлюся від цієї боротьби. У мене немає вибору". Ця розмова відбулася в січні 2014 го, а всього через рік Нємцов буде застрелений на мосту поблизу Кремля, зауважує Кара-Мурза.

Позиції Маккейна щодо Росії слід особливо віддати належне. Російські ЗМІ повідомили про смерть сенатор як про відхід "непримиренного ворога Росії". Ніщо не може бути так далеко від істини. Він, безумовно, був ворогом тих, хто перетворив РФ в автократію (і полігон для крадіжок) всередині країни та в інструмент агресії за кордоном,
– робить висновок автор некролога.

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Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Володимир Путін Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
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