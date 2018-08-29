Маккейн заповів, щоб труну з його тілом ніс російський опозиціонер

Сенатор Джон Маккейн заповів, щоб труну із його тілом ніс російський опозиціонер і критик Кремля Володимир Кара-Мурза-молодший.

Така новина викликала хвилю обговорень у ЗМІ, адже похоронна процесія буде відбуватися на очах у всього світу.

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У Москві на таку новину поки ніяк не відреагували. Зазначимо, що Маккейн та російський опозиціонер знайомі з 2010 року. Вони разом ініціювали проведення заходів, котрі засуджують порушеннями прав людини в Росії.

Сам Кара-Мурза молодший на пропозицію Маккейна одразу погодився. І, мовляв, не вбачає тут ніякого політичного підтексту.

Я погодився, звичайно, і це буде честь, що викликає найглибшу печаль, яку хтось тільки міг собі уявити. Я вважаю, що тут немає нічого дотичного до політики. Це дуже особисте,

– сказав російський опозиціонер.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі.