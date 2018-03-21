Маколей Калкін розповів про те, як втратив цноту

Актор пригадав свій перший сексуальний досвід. Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін, який нещодавно зізнався, що зазнав знущань у дитинстві, знову зробив вражаюче зізнання.

37-річний актор у нещодавньому інтерв’ю на підкасті Анни Фаріс пригадав свій перший сексуальний досвід та розповів про інтимні подробиці життя.

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Калкін пригадав, що перший секс, на його думку, був зарано.

"Мені було близько 15 років, тому я думаю, що це було рано", – пригадав Маколей. Жартуючи також сказав, що треба починати з 32, після одруження.

Калкін говорив про втрату своєї цноти з легким серцем, але зазначив, що ця подія була "особливою".

"Це не було бридко чи дивно. Ми планували це. Це було тепло і липко, і я відчував себе таким: "Гайз, це дивно. Чи правильно я роблю це?" Ми слухали The White Album групи The Beatles в процесі", – сказав Калкін.

Цікаво, що Калкін не назвав, з ким він спробував секс вперше, але відомо, що він одружився з актрисою Рейчел Мінер, коли йому було 17, тому можна припустити що першою його жінкою була саме вона.

Нагадаємо, що нещодавно Маколей Калкін змінився до непізнаваності, здивувавши змінами у своїй зовнішності.