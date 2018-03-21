20:52
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Маколей Калкін розповів про те, як втратив цноту

1670 Читать новость на русском
Маколей Калкін розповів про інтимні деталі молодості
Маколей Калкін розповів про інтимні деталі молодості / Фото з відкритих джерел

Актор пригадав свій перший сексуальний досвід. Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін, який нещодавно зізнався, що зазнав знущань у дитинстві, знову зробив вражаюче зізнання.

37-річний актор у нещодавньому інтерв’ю на підкасті Анни Фаріс пригадав свій перший сексуальний досвід та розповів про інтимні подробиці життя.

Читайте також: Дженніфер Лоуренс розповіла, чому не любить секс

Калкін пригадав, що перший секс, на його думку, був зарано.

"Мені було близько 15 років, тому я думаю, що це було рано", – пригадав Маколей. Жартуючи також сказав, що треба починати з 32, після одруження.

Калкін говорив про втрату своєї цноти з легким серцем, але зазначив, що ця подія була "особливою".

"Це не було бридко чи дивно. Ми планували це. Це було тепло і липко, і я відчував себе таким: "Гайз, це дивно. Чи правильно я роблю це?" Ми слухали The White Album групи The Beatles в процесі", – сказав Калкін.

Цікаво, що Калкін не назвав, з ким він спробував секс вперше, але відомо, що він одружився з актрисою Рейчел Мінер, коли йому було 17, тому можна припустити що першою його жінкою була саме вона.

Нагадаємо, що нещодавно Маколей Калкін змінився до непізнаваності, здивувавши змінами у своїй зовнішності.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук