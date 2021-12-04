Відповідну заяву зробили екологічні організації. Вона стосується Ямало-Ненецького автономного округу, що в Росії.
До теми Еммануель Макрон назвав Бориса Джонсона клоуном
Маркон заборонив французьким банкам фінансувати "Арктик СПГ-2"
Президент Франції Еммануель Макрон заборонив банкам фінансувати проєкт НОВАТЕКу "Арктик СПГ-2" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що рішення президент ухвалив після того, як екологічні організації повідомили, що територія, на якій перебуває завод з виробництва зрідженого природного газу, "нагрівається втричі швидше, ніж інші частини планети". Це, вважають екологи, може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.
Відомо, що у проєкті бере участь французька компанія TotalEnergies.
Блеф Росії на кордоні України / Байден мириться з Ердоганом та Макроном / Торгівельна війна з КНР | WTF – дивіться відео
Що відомо про "Арктик СПГ-2"
- "Арктик СПГ-2" – це проєкт з видобутку газу та виробництва зрідженого газу на Гиданському півострові в Росії.
- Відомо, що проєкт вже отримав орієнтовно 10 мільярдів євро, з них половина – з російських банків.
- Компанія "Новатек", яка є власником проєкту, відмовилась коментувати рішення Макрона.
- Зокрема там на початку вересня 2021 року заявили, що нібито є компанії з Європи, які хочуть брати участь в діяльності проєкту, проте нібито "підтримки від урядів цих партнерів ми не бачимо". Зокрема мовилось про Німеччину та Францію.
- Попередньо відомо, що запуск першої лінії заводу планують в 2023 році, другої та третьої – у 2024 та 2026 роках.