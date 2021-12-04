Макрон заборонив банкам Франції фінансувати російський проєкт "Арктик СПГ-2"

Еммануель Макрон заборонив французьким банкам фінансувати "Арктик СПГ-2". Причина в тому, що територія "нагрівається втричі швидше, ніж інші частини планети".

Відповідну заяву зробили екологічні організації. Вона стосується Ямало-Ненецького автономного округу, що в Росії.

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Маркон заборонив французьким банкам фінансувати "Арктик СПГ-2"

Президент Франції Еммануель Макрон заборонив банкам фінансувати проєкт НОВАТЕКу "Арктик СПГ-2" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що рішення президент ухвалив після того, як екологічні організації повідомили, що територія, на якій перебуває завод з виробництва зрідженого природного газу, "нагрівається втричі швидше, ніж інші частини планети". Це, вважають екологи, може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Відомо, що у проєкті бере участь французька компанія TotalEnergies.

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Що відомо про "Арктик СПГ-2"