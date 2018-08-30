Макрон різко висловився про французів: соцмережі вибухнули обуренням
Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Копенгагена похвалив прогресивну економічну модель Данії, а французів назвав "галлами, що чинять опір змінам".
Про це повідомляє ВВС.
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Ці лютеранські (датські) люди, які пережили трансформації останніх років, точно не є галлами, які чинять опір змінам,
– заявив презиент Франції.
Слова президента на батьківщині різко розкритикували опозиційні політики.
"Як завжди, він демонструє за кордоном презирство до французів. "Галли" будуть раді відповісти на його зарозумілість і презирство", – написала лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен.
"Судячи з його наповнених дурістю слів, Макрон в Данії не тільки дуже зневажливо ставиться до своїх власних людей, а й нічого не знає про галлів, які були відмінними винахідниками", – написав у Twitter лівий французький депутат Алексіс Корб'єр.
Контроверсійним, на думку опозиціонерів, є відсилання на "галлів" – назви, яку дали римляни тим, хто жив у регіоні, який зараз займають Франція, Бельгія і Нідерланди.
Згодом президент Франції уточнив, що не мав на увазі політичні партії, коли говорив про галлів, які чинять опір.
Я люблю Францію і французів, і я люблю в усіх її компонентах. Я люблю їх, ці галльські племена, мені подобається те, хто ми є,
– сказав він під час візиту в Гельсінкі.
Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про бажання перебудувати ринок праці Франції "у бік скандинавської моделі".
Нагадаємо, Франція надіслала Путіну запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановане на листопад 2018 року.