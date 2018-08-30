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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Макрон різко висловився про французів: соцмережі вибухнули обуренням

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Макрон у Данії назвав французів "галлами, які опираються змінам"
Макрон у Данії назвав французів "галлами, які опираються змінам" / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Копенгагена похвалив прогресивну економічну модель Данії, а французів назвав "галлами, що чинять опір змінам".

Про це повідомляє ВВС.

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Ці лютеранські (датські) люди, які пережили трансформації останніх років, точно не є галлами, які чинять опір змінам,
– заявив презиент Франції.

Слова президента на батьківщині різко розкритикували опозиційні політики.

"Як завжди, він демонструє за кордоном презирство до французів. "Галли" будуть раді відповісти на його зарозумілість і презирство", – написала лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен.

"Судячи з його наповнених дурістю слів, Макрон в Данії не тільки дуже зневажливо ставиться до своїх власних людей, а й нічого не знає про галлів, які були відмінними винахідниками", – написав у Twitter лівий французький депутат Алексіс Корб'єр.

Контроверсійним, на думку опозиціонерів, є відсилання на "галлів" – назви, яку дали римляни тим, хто жив у регіоні, який зараз займають Франція, Бельгія і Нідерланди.

Згодом президент Франції уточнив, що не мав на увазі політичні партії, коли говорив про галлів, які чинять опір.

Я люблю Францію і французів, і я люблю в усіх її компонентах. Я люблю їх, ці галльські племена, мені подобається те, хто ми є,
– сказав він під час візиту в Гельсінкі.

Раніше Еммануель Макрон неодноразово заявляв про бажання перебудувати ринок праці Франції "у бік скандинавської моделі".

Нагадаємо, Франція надіслала Путіну запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановане на листопад 2018 року.

Теги: Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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