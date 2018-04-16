Макрон дотримав слова, – експерт про переваги та ризики ракетного удару по Сирії для Франції

Франція разом зі США та Великобританією завдала ракетного удару по Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї диктатором Башаром Асадом проти мирного населення в місті Дума.

Рішення про участь Франції в суботніх авіаударах по об'єктах сирійського режиму її лідер Еммануель Макрон обмірковував довго, і тепер воно матиме для нього як дипломатичні, так і стратегічні наслідки, пише міжнародний оглядач Le Figaro Рено Жирар.

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Журналіст виокремлює декілька переваг, які Франція отримала від спільної військової операції у Сирії.

Зокрема, Макрон показав, що країна дотримується політики викорінення хімічної зброї. Автор публікації вважає, що неядерні держави відтепер добре обмірковуватимуть можливість виготовлення, зберігання або використання хімічної зброї.

Якщо дані, отримані французькою армією, точні, і якщо запаси хімзброї дійсно були знищені в ході повітряного нападу, ліквідована і небезпека того, що вона потрапить в руки терористів, продовжує Жирар.

Окрім того, французький президент показав, що він виконує обіцянки. Під час зустрічі Макрона і Путіна 29 травня 2017 року у Версалі Франція і Росія публічно зобов'язалися завдати удару по першому, хто використає хімічні гази в сирійському конфлікті, нагадує автор статті.

У стратегічному аспекті Єлисейський палац вважає вигодою ще й те, що йому вдалося переконати главу Білого дому Дональда Трампа у необхідності залишити американські війська в Сирії (на початку квітня президент США заявив, що "Ісламську державу" в Сирії ліквідовано, тому солдатів США час "повернути додому" – "24").

Ракетний удар може виявитися корисним і для встановлення переваги у майбутніх переговорах Макрона і Путіна, які попередньо заплановані на травень.

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Однак після авіаударів США та союзників по Сирії для Франції існують певні ризики. Головний полягає в тому, що Еммануель Макрон не дочекався висновків слідчих Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, які 14 квітня прибули в Дамаск і почали розслідування у Думі, місті застосування хімічної зброї.

Якщо громадськість коли-небудь отримає докази, що хімічна атака сирійського режиму в Думі була сфабрикованою повстанцями, то французький президент виявиться в дуже скрутному становищі,

– констатує Жирар.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.