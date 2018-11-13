Макрон хоче створити єдину європейську армію: з'явилась категорична реакція НАТО

Ініціатива щодо створення європейської армії, яку запропонував Еммануель Макрон, має діяти лише в межах Альянсу. Європейські сили повинні підсилювати НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, пише DW.

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Так, в НАТО вважають, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про створення європейської армії може посилити оборонну спроможність Європи. Однак така ініціатива повинна доповнювати Альянс.

Коли європейська армія це робитиме, я вітатиму такі дії ЄС щодо оборони,

– сказав Столтенберг.

Також він закликав не ставити під сумнів зв'язки з Вашингтоном та не послаблювати трансатлантичний союз.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю та США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.



Зі свого боку, президент США Дональд Трамп різко розкритикував таку пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши її "дуже образливою".



Згодом Макрон пояснив, що забезпечення безпеки Європи винятково з боку США є несправедливим. За словами лідера Франції, Європа багато що повинна робити сама.