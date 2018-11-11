20:02
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Макрон хоче створити "європейську армію": Путін оцінив ідею лідера Франції

      2914 Читать новость на русском
      Путін схвалив ідею лідера Франції про створення європейської армії
      Путін схвалив ідею лідера Франції про створення європейської армії / Фото з відкритих джерел

      У Росії "перегукуються позиції" з Францією щодо ідеї Еммануеля Макрона про створення загальноєвропейських збройних сил. Путін вважає, що Європа має бути незалежною та самодостатньою в сфері оборони і безпеки.

      Про це президент Росії заявив в інтерв'ю RT France.

      Читайте також: "У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і Трампа

      Очільник Кремля наголосив, що ідея про створення загальноєвропейських сил "не є новою".

      Що стосується альтернативних збройних сил, загальноєвропейських, це не нова ідея, зараз президент Макрон її реанімував, але мені про це ще говорив один із колишніх президентів Жак Ширак, але й до нього були ці ідеї, 
      – сказав він.

      За словами Путіни, прагнення Європи до самодостатності у сфері безпеки не є несподіваним.

      "Європа – потужне економічне утворення, потужний економічний союз і, в цілому, це цілком природно, що вони хочуть бути незалежними, самодостатніми, суверенними у сфері оборони та безпеки", – зазначив він.

      Він також підкреслив, що загалом "процес позитивний з погляду зміцнення багатополярності світу".

      У цьому сенсі у нас перегукуються позиції з Францією,
      – наголосив Путін.

      Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю та США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.

      Зі свого боку, президент США Дональд Трамп різко розкритикував таку пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши її "дуже образливою".

      Згодом Макрон пояснив, що забезпечення безпеки Європи винятково з боку США є несправедливим. За словами лідера Франції, Європа багато що повинна робити сама.

      Теги: Новини Франції Новини політики Новини Росії Євросоюз Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      сьогодні , 20:01 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      сьогодні , 19:00 Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      Ольга Черненко
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      сьогодні , 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:01 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      Через дії КНДР Південна Корея хоче розмістити в себе "найпотужнішу" тактичну зброю зі США
       3 вересня 2017 , 12:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук