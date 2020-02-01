Макрон і футболка з критикою поліції: проти президента Франції вже й ті, хто його захищали

Президент Франції Еммануель Макрон впав у немилість правоохоронців. Вони чи не єдині досі підтримували лідера країни та зупиняли на вулицях столиці багатотисячні протести спочатку "жовтих жилетів", потім активістів, яким не подобається пенсійна реформа. Втім, дії Макрона тепер обурили і їх.

Річ у тім, що французький лідер зробив невдале фото, ба більше – підкріпив його таким же висловлюванням. У мережі вірусним стало фото, на якому Еммануель Макрон позував із карикатуристом Жулем і футболкою, що закликала проти жорстокості поліції, передає Politico.

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З карикатуристом президент мав розмову про жорстокість поліції, а на футболці зображена кішка без ока, що постраждала в результаті поранення зброєю під назвою Lanceur de balles de défense – LBD. Ця зброя заборонена для використання поліцейськими у деяких країнах Європи, але нею користується французька поліція.

Ми не очікували такого від президента. Фотографія – знак недовіри та зневаги до тих, хто дозволив йому залишитися президентом, завдяки чиїм діям був забезпечений порядок,

– висловився з цього приводу Ів Лефевр, генеральний секретар профспілки правоохоронців.

Цікаво, що влада Франції завжди заперечувала звинувачення у надмірному застосуванні сили проти протестувальників.



Фото Макрона, яке обурило правоохоронців/ соцмережі

Втім, після появи фото Макрон продовжить гнути свою лінію та зробив нову неочікувану заяву:

"Я маю захищати творчість та свободу вираження поглядів. Ця футболка говорить щось дуже глибоке про нашу країну та її свободу вираження поглядів".

Довідка: Рух "жовтих жилетів" виник 17 листопада 2018 року. Люди протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду. Протягом року з початку протестів 11 людей загинули, понад 4 000 зазнали поранень, майже 9 000 – заарештували.



Під контролем поліції, проте не з такими страшними наслідками нові протести проти дій Макрона. У Франції страйкують вже понад 60 днів – громадяни висловлюють свій протест пенсійній реформі, яку невдовзі можуть запровадити в країні.