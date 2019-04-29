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      Макрон і Меркель зробили заяву щодо Сербії та Косова

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      Макрон та Меркель хочуть відновити переговори Сербії та Косово
      Макрон та Меркель хочуть відновити переговори Сербії та Косово / Ілюстративне фото

      Президент Франції Еманнуель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили про намір відновити переговори Сербії та Косово на саміті у Берліні.

      Меркель та Макрон сподіваються відновити діалог по одному з найгостріших конфліктів в Балканах, повідомляє AFP.

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      Представників Сербії та Косово хочуть повернути за стіл переговорів під час регіонального саміту, який відбудеться 29 квітня у Берліні.

      Зустріч буде присвячена "стабільності в регіоні, з особливим акцентом на пошук способу відновлення діалогу між Сербією та Косово,
      – заявив президент Франції на брифінгу напередодні саміту.

      Така ініціатива виникла через призупинення переговорів між Белградом та Приштиною під керівництвом Євросоюзу минулого року.

      Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі. Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

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      Теги: Новини України Новини політики Косово Сербія Новини Франції
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