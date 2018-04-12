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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Макрон назвав ім'я президента, який застосовував хімічну зброю в Сирії

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Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, Франція має докази що режим чинного сирійського президента Башара Асада минулого тижня застосував у своїй країні хімічну зброю.

Таку заяву він зробив у ефірі французького телебачення, передає ТАСС.

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"Так, Франція має докази, що минулого тижня у Сирії використовувалася хімічна зброя, принаймні газоподібний хлор. Її застосовував режим Башара Асада. Однак, всю наявну інформацію ще необхідно перевірити", – зауважив він.

За його словами, рішення щодо імовірної відповіді буде ухвалено своєчасно.

"Ми ухвалимо рішення своєчасно, тоді, коли ми вважатимемо це найбільш корисним і ефективним", – додав французьки президент.

Крім того, Макрон зауважив, що підтримує регулярні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації в Сирії.

Нагпадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума велика кількість людей померла жахливою смертю через хімічну атаку. Згодом волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото та відео із загиблими. Крім того, за інформацією волонтерської розвідувальної групи Bellingcat, два вертольоти МІ-8, які скинули хімічну зброю на місто Дума, прилетіли із авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Зброя Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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